Afsluitingen door NAVO-top in Nederland: zo kun je het beste omrijden

Welke afsluitingen zijn er door de NAVO-top en hoe kun je ze het beste omzeilen? Je leest het hier!

Komende week is Den Haag het middelpunt van de wereldwijde aandacht. Tientallen staatshoofden en regeringsleiders komen er samen in het World Forum om te overleggen over internationale veiligheid en actuele wereldwijde ontwikkelingen. De vergadering van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie staat bekend als de NAVO-top.

Het is je vast niet ontgaan dat het organiseren van deze tweedaagse meeting meer vergt dan genoeg koffie en wat lekkers erbij. De komst van de hoge heren van over de hele wereld is breed uitgemeten in de media. Vooral vanwege het grote aantal afsluitingen en omleidingen vanwege de NAVO-top. Ook wij deden al een duid in het zakje. Nu vertellen we je precies waar je de komende tijd beter wel en niet kunt rijden.

Wanneer is de NAVO-top in Den Haag?

Nederland organiseert op 24 en 25 juni de NAVO-top 2025 in Den Haag. Maaarr weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moeten vanaf zondagmiddag 22 juni al rekening houden met de eerste hinder op de weg. Dat komt door de voorbereidingen, zoals het plaatsen van afzettingen.

Sterker nog: vannacht ondervinden zeelieden mogelijk al de eerste hindernissen. Aan de kust van Den Haag gelden vanaf donderdag 19 juni 23:59 uur speciale veiligheidsmaatregelen. Zo mogen snelle motorboten niet in het zeegebied komen en mag er vanaf het strand geen boot de zee op gaan.

Na het vertrek van de ministers en andere belangrijke mensen is het nog niet gedaan met de files. De afsluitingen gelden van zondag 22 tot en met vrijdag 27 juni. Tijdens deze periode zet Rijkswaterstaat extra personeel in, zoals weginspecteurs, verkeersregelaars en wegverkeersleiders, om het verkeer in goede banen te leiden.

Afsluitingen vanwege de NAVO-top

Waarom worden wegen afgesloten tijdens de NAVO-top?

Helaas leven we in een tijd waarin er alleen op locatie vergaderd kan worden. Was er maar zoiets waarmee je met meerdere mensen met beeld kunnen bellen en we videobellen noemen. Hoe dan ook, de wereldleiders landen allemaal op Schiphol.

Vanuit de luchthaven moeten ze veilig naar hun hotels en het conferentiecentrum worden gebracht. Om vervelende situaties voor de controversiëlere staatsmannen onderweg te voorkomen, worden de wegen afgezet. De NAVO-toppers kunnen zo zonder problemen in rap tempo naar de plaats van bestemming.

Overzicht van wegafsluitingen

Het is voornamelijk de Randstad die last gaat hebben van de NAVO-top. Naast de grote steden zijn Wassenaar, de Bollenstreek, Noordwijk, Katwijk, Leiden en Haarlemmermeer slecht bereikbaar. Rijkswaterstaat zet de A5, A4, A44 en N44 dicht voor het topoverleg. Tevens dreigt Extinction Rebellion om de A12 te blokkeren. Hieronder zie je waar en wanneer deze wegen zijn afgesloten.

A5: tussen knooppunt Raasdorp (A9) en knooppunt de Hoek (A4) in beide richtingen van zondagmiddag 22 juni tot vrijdagmorgen 27 juni.

tussen knooppunt Raasdorp (A9) en knooppunt de Hoek (A4) in beide richtingen A4: 2 rijstroken dicht tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen in de richting van Den Haag én de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek aan de A4 in de richting van Den Haag van zondagmiddag 22 juni tot vrijdagmorgen 27 juni.

2 rijstroken dicht tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen in de richting van Den Haag én de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek aan de A4 in de richting van Den Haag A44/N44: tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar in de richting van Den Haag van zondagavond 22 juni tot vrijdagochtend 27 juni.

tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar in de richting van Den Haag A44/N44 : van de Rozenweg in Wassenaar richting Amsterdam woensdag 25 juni in de loop van de ochtend tot middernacht

: van de Rozenweg in Wassenaar richting Amsterdam N44: tussen Den Haag en de Rozenweg in Wassenaar in beide richtingen dicht van zondagavond 22 juni tot vrijdagochtend 27 juni.

tussen Den Haag en de Rozenweg in Wassenaar in beide richtingen dicht N440: vanaf de N44, via de Hubertustunnel naar het World Forum in Den Haag in beide richtingen zondagmiddag 22 juni tot vrijdagochtend 27 juni.

vanaf de N44, via de Hubertustunnel naar het World Forum in Den Haag in beide richtingen N434 : in beide richtingen op woensdagmiddag- en avond 25 juni

: in beide richtingen

Zo omzeil je de afsluitingen van de NAVO-top

RWS waarschuwt voor gigantische opstopping als we de afzettingen negeren. Als iedereen dezelfde routes kiest als anders, krijgen we een ”verdrievoudiging van de normale verkeersdrukte tijdens de spits”, denkt Rijkswaterstaat. Daarom zijn er meer dan duizend verkeers-, omleidingsborden en tekstkarren geplaatst om het verkeer om te leiden.

Let op: dit is bedoeld voor het verkeer dat GEEN bestemming heeft tussen Schiphol en Den Haag. De grootste problemen worden dus in het westen van het land verwacht. Vandaar dat het verkeer via het oosten van de Randstad wordt geleid. Weggebruikers worden opgeroepen de omleidingsroutes via de borden boven en langs de weg te volgen. Je vindt ze ook in je favoriete navigatieapp.

Omleidingen vanuit het noorden

Groningen naar Den Haag en Rotterdam: via de A28, de A50 en de A15

via de A28, de A50 en de A15 Joure naar Amsterdam: via de A6 en de A1

via de A6 en de A1 Joure naar Den Haag en Rotterdam: via Almere/Lelystad via de A6, A27 en A12

Omleidingen vanuit midden-Nederland

Utrecht naar Rotterdam : via de A27 en de A15

: via de A27 en de A15 Arnhem en Nijmegen naar Amsterdam: via de A50, A12, A30 en A1

via de A50, A12, A30 en A1 Arnhem en Nijmegen naar Den Haag en Rotterdam: via de A50 en A15

Omleidingen vanuit het zuiden

Breda naar Amsterdam: via de A27 en de A2

via de A27 en de A2 Eindhoven naar Den Haag en Rotterdam: via de A58 en A16

Advies: blijf weg van de Randstad, ik herhaal…

De dikste tip is natuurlijk om jezelf tussen 23 en 26 juni op te sluiten en geen spier te bewegen. Mocht je er toch op uit gaan, blijf dan zoveel mogelijk weg uit de Randstad en van de bovengenoemde omleidingswegen. Mocht de conducteur gewoon aan het werk zijn, neem dan de trein. Of gebruik je fiets, wij zijn niet voor niets Nederlanders.

Werk je – net als ik – in de Randstad, werk dan waar dat kan thuis. Om het goede voorbeeld te geven, werken ook alle rijksambtenaren tijdens de NAVO-afsluitingen thuis. Heb je toch een overleg dat fysiek moet plaatsvinden of plan je een feestje? Doe dat dan buiten de Randstad, wil je?