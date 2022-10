Everrati Porsche 964 Cabrio is een open EV: mag dat?

Alleen misschien niet de elektrische cabriolet die je had verwacht. De Everrati Porsche 964 Cabrio is wel sneller dan alle 964’s.

Elektrische auto’s zijn in veel gevallen saaie volumeknallers: sedans en crossovers. De reden is natuurlijk dat die goed verkopen. Nu is het zo dat wij petrolheads niet heel erg snel warmlopen voor een sedan en al helemaal niet voor een crossover. Alles wat een auto leuk maakt, bieden die twee nauwelijks.

Daarom is het nog wachten op de elektrische hot hatch, de elektrische homologatiespecial, de betaalbare elektrische sportwagen en oh ja: een elektrische cabrio. Goed nieuws: die is er nu! Slecht nieuws: er is heiligschennis gepleegd én het zet geen zoden aan de dijk.

Everrati Porsche 964 Cabrio

Het is een project van Everrati. Dit is een Brits bedrijf dat auto’s ombouwt tot elektrische auto. Daarvoor kiezen ze auto’s die wat ons betreft niet ongebouwd hadden hoeven worden. Toegegeven, de Pagode koop je niet vanwege de motor, maar bij een E-Type of GT40 lijkt ons dat wel het geval. Enfin, voor nu hebben we de Everrati 964 Cabrio voor je.

Laten we beginnen met het vermogen, want dat maakt een hoop goed. De zescilinder boxer van Porsche is eruit en nu heb je een elektromotor die goed is voor 500 pk en 500 Nm. Daarmee kun je in minder dan 4 seconden naar de 100 km/u sprinten.

Heel even dachten we dat je 320 km/u kunt halen met de Everrati 964 Cabrio, maar het gaat om een bereik van 320 km als je een beetje normaal rijdt.

440 pk kan ook

Het is een welkome en logische aanvulling na de Coupé– en Targaversie. Net als bij de versies van de Porsche 911 kun je ook kiezen voor een iets minder krachtige motor met 440 pk. I beide gevallen heb je een 62 kWh-batterij. Wat het gewicht is, wordt niet vermeld.

Nu moeten we toegeven: de Everatti 964 Cabrio ziet er geweldig uit. De 964-generatie van de Porsche 911 is misschien wel de mooiste 911 aller tijden. Dit exemplaar is donkerblauw van kleur, met donkerblauwe kap en heeft een lichtgrijs interieur met blauwe piping. Ook de Speedline-velgen zien er geweldig uit. Prijzen zijn niet bekend.

