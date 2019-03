Gaat BMW deze sluitende fabriek nieuw leven inblazen?

Hoop voor de medewerkers.

Mede naar aanleiding van de Brexit (al zeggen ze zelf van niet) gaat Honda de Britse Swindon fabriek sluiten. Een maatregel met flinke gevolgen, want duizenden medewerkers komen op straat te staan. De vraag is nu wat er met de autofabriek moet gaan gebeuren.

Er is hoop, dat claimt Autocar. Volgens het automagazine heeft BMW interesse om de boel in Swindon van Honda over te nemen in 2021, wanneer de Japanse autofabrikant de fabriek gaat verlaten. BMW weigerde commentaar op de berichtgevingen.

De fabriek in Swindon zou gebruikt kunnen worden om auto’s die op het UKL1-platform staan te bouwen. Momenteel worden onder andere MINI’s in Oxford en bij VDL in Nederland gebouwd. De BMW X1, die ook op het UKL1-platform staat, rolt eveneens bij VDL van de band. Het succes van de nieuwe X1 was voor de Nederlandse fabriek merkbaar, want de productie nam toe naar meer dan 200.000 auto’s in totaal. Er gaan echter zaken veranderingen. Vorig jaar werd al bekend dat BMW een minder grote order voor VDL in petto had voor dit jaar.

Dat BMW de fabriek van Honda in gebruik gaat nemen klinkt niet onlogisch. De Duitse autofabrikant heeft in Swindon al een fabriek voor auto-onderdelen en motoren worden gemaakt in Birmingham, wat nog geen 2 uur rijden is. Voor nu is nog niets officieel bekend en is het goed om de berichtgevingen met een korreltje zout te nemen.