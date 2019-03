SEAT: wat ze de komende periode van plan zijn

Alles en iedereen aan de stekker.

SEAT heeft zijn plannen uit de doeken gedaan voor komende jaren. Dat deed de autofabrikant naar aanleiding van de presentatie van de jaarcijfers over 2018. Ze spreken zelf over een ‘elektrificatiestrategie’. Spannond! In 2018 leverde het merk 517.700 nieuwe auto’s en steeg de verkoop met 10,5 procent in vergelijking met 2017. De winst na belastingen bedroeg 294 miljoen euro, een stijging van 4,6 procent.

We weten dat SEAT werkt aan de eerste volledige elektrische auto van het merk. Dat is de el-Born to be Alive van Michael Nicht. De autobouwer presenteerde een concept van deze elektrische auto in Genève, eerder deze maand. Uiteraard is dit niet het enige groene wat SEAT gaat doen. Naast de el-Born komt er een elektrische variant van de Mii. Tevens krijgen de nieuwe generatie Leon, de Tarraco, de CUPRA Leon en de CUPRA Formentor een plug-in hybrideversie.

Een ander belangrijk nieuwtje is dat SEAT in samenwerking met Volkswagen een nieuw platform gaat ontwikkelen voor kleinere elektrische auto’s. Binnen de Volkswagen Groep kennen we het MEB-platform voor EV’s en dit nieuwe platform zal daaronder geplaatst worden. Denk aan personenauto’s met een lengte van ongeveer vier meter. De bedoeling is dat er medio 2023 elektrische auto’s voor minder dan 20.000 euro op de markt komen.