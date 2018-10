VDL NedCar moet banen schrappen

De enige hoop komt uit onverwachte hoek.

Slecht nieuws voor werknemers uit Zuid-Limburg bij VDL Nedcar. Aanstaande november vervallen er namelijk 1.000 banen. Dat komt doordat BMW een veel minder grote order voor volgend jaar heeft staan. Naar verluidt worden er in 2019 zo’n 40.000 tot 60.000 auto’s minder gebouwd dan in 2018, zo meldt De Limburger. Op dit moment zijn er 7.000 mensen werkzaam bij VDL Nedcar.

Volgens de krant zijn er er zijn vele redenen aan te wijzen waarom de productie verlaagd wordt. Er zijn diverse internationale handelsconflicten, de diesel ligt zwaar onder vuur en de alsmaar strengere emissie-eisen zouden de hoofdredenen zijn. VDL Nedcar is niet de enige BMW fabriek waarbij de productie wordt teruggeschroefd. BMW heeft bekend gemaakt dat bij alle fabrieken de productie naar beneden wordt bijgesteld, dus ook in Nederland.

Normaliter worden er zo’n 220.000 auto’s gebouwd bij Nedcar. Helemaal uitzichtloos is de situatie niet. VDL Nedcar werkt met ‘flexibele schillen’ qua werknemers. VDL Nedcar kan voor een gedeelte de hand in eigen boezem steken. Dankzij stakingen van het personeel heeft VDL Nedcar een achterstand van 5.000 auto’s opgelopen. Die ‘krijgt’ VDL niet meer terug, een andere fabriek gaat die 5.000 stuks nu bouwen.

Waar VDL enigszins hoop uit kan putten is een harde Brexit. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar veel Britten vonden het een goed idee uit de EU te stappen. Hierdoor blijkt dus dat productie in het Verenigd Koninkrijk minder interessant te zijn, dus ook voor BMW. Als deze ‘harde Brexit’ doorzet zal de fabriek verplicht met een vervroegde zomerpauze beginnen. Dat betekent dat de fabriek in Oxford dan vier weken lang gesloten is. In dat geval zou die productie aan VDL Nedcar toegewezen kunnen worden.

Met dank aan @Dizono en Arjen voor het tippen!