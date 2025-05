Gaat BMW rijden op waterstof dan wél groot maken?

Toyota en Hyundai hebben matig succes met auto’s op waterstof, toch komt BMW ook met een waterstofauto, waarom gaat het BMW wel lukken?

Rijden op waterstof. Altijd voer voor discussie. Want je hebt veel energieverlies als je stroom omzet in waterstof en daarna weer in stroom. Kun je beter die stroom meteen in je auto stoppen, stuk efficienter.

Ja, voor vrachtauto’s is het wellicht wel een goed idee. Want batterijpakketten die voldoende stroom mee kunnen nemen om zo’n dikker tientonner de Brennerpas mee over te sleuren zijn enorm zwaar én enorm duur.

BMW gelooft er nog in

Toch zijn er automerken die er heilig in blijven geloven. Hyundai en Toyota hebben toch al wel lange tijd een waterstof auto op de markt, al kun je niet van een daverend succes spreken. Waterstof tanken is niet makkelijk (want beperkt te vinden) en is ook zeker niet goedkoop.

Over dat energieverlies bij omzetten bestaan overigens ook wel ideeën. Die windmolens die we massaal op de Noordzee bouwen maken een boel stroom, ook in de nacht. Die stroom kan nergens naar toe want we slapen allemaal. Dan kun je die windmolens stil zetten in de nacht of je slaat de stroom op. In grote batterijen schijnt lastig te zijn, dus kun je er net zo goed waterstof van maken. Een percentage energie verliezen is minder zonde dan alle energie verliezen.

Maar goed, terug naar BMW. Het toch matige succes van Toyota en Hyundai schrikt ze niet af, want het merk is al jaren bezig met een BMW X5 op waterstof. Ze testen er volop mee en in 2028 moet ie toch echt op de markt gaan komen.

Koffie drinken

De kogel is door de kerk want de auto komt. Zo zegt Stefan Fenchel, waterstofman van BMW tegenover het AD. De krant sprak Stefan op de World Hydrogen 2025 Summit in Rotterdam. Volgens Fenchel is er toekomst voor de auto op waterstof, want wie veel kilometers maakt heeft geen tijd om iedere twee uur koffie te moeten drinken omdat de EV aan de prik moet.

We vragen ons af of de beste man wel eens met zijn collega’s praat die de elektrische auto’s ontwikkelen, want deze voorstelling van zaken lijkt ons een beetje naast de waarheid, maar goed, hij gelooft er zelf in.

Het succes van de waterstofauto

De grote winst van een waterstofauto voor de berijder zit hem wel in dat tanken. Als je een tankstation kunt vinden die waterstof verkoopt, dan tank je 600 kilometer actieradius bij in enkele minuten. Dat tanken kan in Nederland bij zo’n 25 tankstations en die bedienen ongeveer 700 auto’s op waterstof in ons land.

Die waterstof wordt in de auto overigens weer omgezet in elektriciteit, dus een auto op waterstof is in de regel gewoon een EV. Dan roept de actieradius van 600 kilometer meteen de vraag op of dat nog wel zoveel beter is dan een elektrische auto.

BMW gelooft alsnog in de waterstofauto omdat nu al zichtbaar wordt dat met een percentage van vijf procent van het totale wagenpark volledig elektrisch, er zich al serieuze problemen voordoen met het stroom net. Laat staan als we straks allemaal met een EV rijden. En de EU wil dat we binnenkort allemaal emissievrij gaan rijden. Dat kan ook uitstekend met een waterstof elektrische auto.

Waterstofauto in 2028 al achterhaald?

De auto van BMW op waterstof komt pas in 2028. Is het dan niet al achterhaald? Het Chinese BYD kondigt een batterij aan die in vijf tot tien minuten op kan laden. Dat is net zo snel als het voltanken van je waterstoftank.

Tegenover het AD lacht Stefan Fenchel van BMW die ontwikkeling weg. Die batterijen kunnen volgens hem nooit een lange levensduur hebben, want zo snel laden kan nooit lang goed gaan. Die batterij zou over een jaar of vier zo maar kaduuk kunnen zijn.

Kleine kanttekening onzer zijde, ook een auto met een brandstofcel gaat niet eeuwig mee. In de vulopening van bijvoorbeeld een Toyota Mirai staat een datum geschreven waarna je de auto niet meer af mag tanken. Die ligt zo’n twintig jaar na de productiedatum. Dan moet het hele systeem eigenlijk vervangen. Misschien niet zo erg als je de eerste eigenaar bent, maar het lijkt ons niet persé heel goed voor de restwaarde op de lange termijn.

BMW en waterstof tanken

Allemaal leuk en aardig, wil zo’n auto een succes worden, moet je wel waterstof kunnen tanken. In Nederland kan dat zoals gezegd op ongeveer 25 plekken. Een deel daarvan achteraf gelegen op industrieterreinen. Daar zal wel verbetering in moeten komen.

In Duitsland is het beter voor elkaar. Langs de snelweg is daar wel het één en ander beschikbaar. Dat komt omdat de Duitse overheid voor de troepen uitliep en de bouw van tankstations gestimuleerd heeft. Wellicht dat BMW daarom op de thuismarkt meer kans op succes heeft dan daarbuiten. We gaan het zien.

Tot die tijd kijken we maar naar het lekkers dat BMW nu laat zien, gewoon met een verbrandingsmotor, zoals deze BMW Speedtop.