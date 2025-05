Twintig procent werkenden moet zijn reiskosten zelf betalen

Van alle werkenden moet één op de vijf zijn reiskosten zelf betalen en krijgt geen vergoeding. De rest is niet persé beter af…

Het vinden van een baan is een uitdaging, het vinden van een baan dichtbij huis nog meer. Vind je een baan ver van je huis en wil je er voor verhuizen? Dan heb je een probleem, want geen betaalbare huizen. Allemaal in de file aanschuiven dus iedere dag.

Dat forenzen kost een aardige duit, gelukkig krijg je daarvoor van je baas reiskostenvergoeding… toch? Nou Vakbond CNV deed onderzoek onder 1.500 werkenden en wat blijkt? Twintig procent krijgt helemaal niks. Zo’n 28 procent ontvangt minder dan de onbelaste kilometervergoeding van 23 cent en 45 procent krijgt precies die ontoereikende 23 cent per kilometer.

Betalen om te mogen werken

Piet Fortuin, voorzitter van CNV, bestempelt deze cijfers als schrikbarend. Het betekent volgens hem namelijk dat 1 op de 5 werkenden flink moeten betalen om te mogen werken. De vakbond pleit voor een kostendekkende vergoeding in de cao’s.

Mooi streven, maar dat kan nog wel eens extra lastig worden. Vanaf volgend jaar staat het schrappen van de accijnskorting aan de pomp op de planning. Toen in 2022 de olieprijs door het dak ging en sujet Putain zijn buurland binnenviel, verlaagde het kabinet de accijns tijdelijk. Na enkele verlengingen is het op 1 januari 2026 echt klaar.

De prijs aan de pomp gaat dan dik omhoog en voor de hardwerkende forens betekent dat zomaar 50 of 100 euro extra reiskosten per maand, zo rekent het CNV voor. Een kostendekkende reiskostenvergoeding is op die manier niet meer in een cao uit te onderhandelen.

Reiskosten stijgen sowieso

Die reiskosten stijgen ook zonder hogere brandstofprijs toch al de pan uit. Die huidige onbelaste 23 cent is al behoorlijk ontoereikend. Een auto kopen is inmiddels uitermate prijzig, het onderhoud is kneiterduur en als je in de randstad werkt maar niet woont moet je ook al een extra hypotheek afsluiten voor de parkeerkosten als de baas geen parkeerplek heeft.

Momenteel blijkt uit het onderzoek van het CNV dat 62 procent van de respondenten voor zijn werk de auto echt nodig heeft. Al die hardwerkende verpleegkundigen, schoonmakers en leraren moeten straks een nog groter deel van hun salaris in gaan leveren bij het tankstation om hun reiskosten te betalen…

Maakt ons toch een beetje nieuwsgierig, hoe zit het met jouw kilometervergoeding? Is die toereikend of pak je maar gewoon de (net zo onbetaalbare) trein?