Uitslag Formule 1: Grand Prix van Monaco 2025

Gewoon lekker in een trein naar de vlag, of zorgen twee verplichte pitstops voor chaos in Monaco?

De Grand Prix van Monaco gold altijd als het juweel in de kroon van het F1 kampioenschap. Maar de laatste jaren waren de races zo processioneel, dat er veel och en wee klonk onder de fans. De FIA heeft daar nu wat aan gedaan, door twee stops verplicht te maken. Betekent dat dat de snel kwalificerende Norris, Leclerc en Piastri niet gewoon naar het podium kunnen cruisen?

Spoiler alert!!1! Eerst de uitslag, dan het verslag!

Norris – McLaren Leclerc – Ferrari Piastri – McLaren Verstappen – Red Bull Hamilton – Ferrari Hadjar – Racing Bulls Ocon – Haas F1 Lawson – Racing Bulls Albon – Williams Sainz – Williams

Start

Leclerc is beter weg dan Norris. Lando heeft dat in de gaten en remt zenuwachtig voor de eerste bocht. De voorwielen blokkeren, maar NOR komt ermee weg. De volgorde vooraan blijft ongewijzigd. Bortoleto haalt in de hairpin Antonelli in. Maar de Italiaan countert meteen bij Portier. Daar delft de Brazo het onderspit zoals Ayrton Senna dat ook ooit deed. De rookie kan uiteindelijk door, maar zorgt wel voor een virtual safetycar. Een aantal coureurs neemt de mogelijkheid om meteen maar te stoppen. Maar niemand stopt meteen twee keer.

De race settlet dan, met Norris die duidelijk ‘een tempo’ rijdt. De gestopte Bearman gaat vijf seconden per ronde sneller. Ook Tsunoda rijdt binnen no time terug naar de staart van het veld. Het probleem van deze mannen heet Racing Bulls en Liam Lawson. Het zusterteam van Red Bull start met twee auto’s binnen de top-10 en wil dat graag maximaal uitnutten. Ze laten Liam het hele veld ophouden, zodat Hadjar een gratis stop kan maken. Hadjar stopt zelfs een tweede keer voordat Lawson ook maar eenmaal de pit heeft gezien…en blijft voor Liam op de baan rijden. Wel een goed teamspelletje. Niet echt een epische F1 race zo.

Mid Race

En dan wordt het tijd voor redelijk reguliere eerste stops. Ferrari rijdt met Leclerc langer door dan de twee McLarens. Maar het verandert niks aan de volgorde. Verstappen leidt dan voorlopig de race voor Norris en Leclerc. De Nederlander zou een mazzeltje kunnen hebben als er nu een safetycar komt. Zo niet moet hij uitkijken dat Hamilton niet stiekem voorbij komt zeilen.

Max stopt dan in ronde 29 en komt voor Hamilton weer de baan op als vierde. De race gaat als er geen volle safetycar komt om de eerste vijf. Alonso rijdt bijna dertig seconden achter Hamilton rond. Daarachter rijdt dan nog Hadjar die al twee keer gestopt is. Maar behalve voor Alonso, lijkt de Algerijnse Fransman geen gevaar meer voor de top-5. Britse Thai Albonio stopt ondertussen voor zijn eerste stop en komt door teammaat Sainz op zijn eigen plek weer naar buiten. Met dit soort praktijken maken de twee stops extra niet zo’n verschil. Hoewel, de Mercs lijken het kind van de rekening. Zij rijden rond op P12 en P13. En zijn beide nog niet gestopt.

Alonso valt dan uit met een technisch probleem, maar parkeert de Aston netjes in de straten van Monaco alsof het een Valkyrie is. Bij Williams laat met Albon een tweede keer stoppen en daarna bewust achter Sainz rijden. De Spanjaard kan zo een gat trekken naar de Mercs en ook een gratis stop maken. Pfff…Strategisch allemaal leuk maar dit is niet echt racen natuurlijk. Russell zit zich helemaal op te vreten, zo blijkt op de radio.

Piastri wordt dit weekend afgetroefd en glijdt een keer bijna de muur in. McLaren haalt de Ozzie als eerste van de top-5 binnen voor zijn tweede stop. Leclerc volgt het voorbeeld en Norris ook; de volgorde blijft hetzelfde. Verstappen rijdt andermaal door en leidt daarmee de race.

Bij Russell kookt de frustratie over. Hij snijdt expres de chicane na de tunnel af om de bewust traag rijdende Albon in te halen. Het team zegt hem de positie terug te geven. Maar RUS doet dat niet. Hij zegt dat hij liever de straf incasseert. Die straf volgt dan ook, maar het is geen vijf seconden, maar een drive through. Als RUS die inlost, stopt Sainz toevallig in dezelfde ronde. De Spanjaard blijft de Britse Mercedes man voor.

Verstappen rijdt dan lekker traag vooraan, waardoor Norris en Leclerc vlak in zijn staart aansluiten. Probeert Max een aanval van Leclerc op Norris te ontlokken? Voor onze held is LEC geen gevaar in het kampioenschap, maar de McLaren-man natuurlijk wel. Krijgen we nog shenanigans? Omdat Hamilton een straatlengte achterstand heeft op Piastri, heeft Max weinig te verliezen…

Finish

Eigenlijk moet Max nog een beetje extra zijn best doen, waardoor ook Piastri kan aansluiten. Maar dat doet hij niet. Norris laat wijselijk een gaatje vallen naar Max en weet het zo te managen. Max komt in de voorlaatste ronde binnen en valt terug naar P4. Norris sleept ‘m binnen, Leclerc wordt tweede en Piastri derde. In het kampioenschap houdt de Australiër een voorsprong van drie puntjes over op zijn teamgenoot. Verstappen verliest een paar puntjes.

Hamilton wordt vijfde, Hadjar zesde, Ocon zevende, Lawson achtste, Albon negende en Sainz tiende. Russell heeft zijn stuur opgevreten, maar komt desalniettemin over de finish als elfde. Ook de rest scoort geen punten. De volgende is volgende week in Spanje. Ay ay ay!