Knalgele occasion op Marktplaats is géén Volvo 850 T-5R

Bij de kleur van vanillevla op een auto denk je al gauw aan een Volvo 850 T-5R, maar dat is wellicht onterecht.

Sommige auto’s en hun kleur zijn onlosmakelijk verbonden. Je kan dan wel wat anders kiezen, maar eigenlijk is dat zonde. Zoals de heidenen die het niet aandurfden om de Volvo 850 T-5R niet in zijn heerlijke gele kleurtje te bestellen. Toch kan exact die tint geel nog voor meer associaties zorgen. BMW-fanaten zullen snel aan Dakar Yellow denken en wel meer merken boden een wat vale gele kleur aan. Er is eigenlijk maar één koning geel in de jaren ’90 als je het hebt over hoe extreem de kleur toegepast is. En dat is Volkswagen.

Colour Concept

Wat gek is, want het geel waar we het over moeten hebben is één van vijf kleuren. In de wondere wereld van speciale Golf III’s kwam het merk met de ‘Colour Concept’. Je kon kiezen uit groen, blauw, zwart, geel of rood als ’thema’ voor de hele auto. Ja, dan werd het exterieur die kleur geverfd, maar het ging veel verder dan dat. We vinden een gele Volkswagen Golf Colour Concept op Marktplaats en we nemen je even mee in wat het betekent.

GTI

Om mee te beginnen: het gaat om een Volkswagen Golf III GTI. De Colour Concept was niet uniek voor de Golf GTI. Of de Golf (de editie was er later namelijk ook voor de Polo en zelfs Lupo). Maar het debuut met de GTI was wel één van de eerste Colour Concepts. Aan de buitenkant moet je de kleuren kennen: deze gele kleur maakte het vrij duidelijk, maar bij een blauwe of zwarte moet je goed kijken. Mocht je alsnog twijfelen: op de stootstrip, net voor het achterwiel, zit een kleine badge.

Matchend interieur

Waar de Volkswagen Golf Colour Concept echt tot zijn recht kwam was het matchende interieur. Het leer op de stoelen en deuren was namelijk exact dezelfde kleur als het exterieur! In dit geval dus knalgele stoelen! Ook de leren hoes voor de versnellingspook en handrem en de ring op de pookknop zijn geel, evenals het Volkswagen-logo’tje en de stiksels in het stuur. Ook de vloermatten hebben een geel accentlijntje. Geel, geler, geelst. Of dus blauw, rood, groen of zwart als je die koos. Maar kom op, geel is wat je wil.

Het exemplaar van de Volkswagen Golf Colour Concept in kwestie is net ingereden met een vrij maagdelijke 121.455 kilometer op de klok. Alles ziet er origineel en in puike staat uit, al zouden wij wel even een originele of retro-achtige radio opsporen. Kleine details, al zijn dat wel de dingen die een editie als deze maken wat het is.

GTI 8V

Voordeel van de Golf in kwestie: het is een GTI. Lekker! Nadeel: het is van de generatie GTI die niet te boek staat als de meest spannende. Helemaal omdat je de keuze had tussen een GTI achtklepper en de GTI 16V, net als bij de Golf II. In het geval van die laatste kreeg je een ‘prima’ 150 pk, in het geval van de eerste moest je het doen met 115 pk. Drie keer raden welke versie deze Colour Concept is. Bingo. Kijk, voor de maatstaven van 1995 moet je de verwachtingen sowieso iets bijstellen, maar 10,5 seconden naar de 100 is gewoon niet bloedsnel. Geeft niet, je had dus een snellere GTI en zelfs nog de 174 pk sterke VR6 (als 2.9 Syncro zelfs met 190 pk!). Maar niet in deze occasion.

Afijn, puik kleurtje, bijzondere editie, mildhete motor, maagdelijke staat: een ware rollercoaster als je moet schatten hoe duur deze Volkswagen Golf GTI Colour Edition is. De verkoper op Marktplaats houdt het op 11.950 euro. Daarmee koop je tegenwoordig ook een puike Golf VII, dus goedkoop gaan we het niet noemen. Bedenk wel dat mensen de Golf III al als klassieker beschouwen en dit soort edities met de minuut merkwaardiger en gewild worden.