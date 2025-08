Zo bizar veel G-Klasses heeft Mercedes in 2 jaar verkocht

De G-Klasse blijft een ongelooflijke cashcow voor Mercedes.

Dat de Mercedes G-Klasse als warme broodjes verkoopt is bekend. De G-Klasse ziet eruit als een zeecontainer, rijdt als een zeecontainer en is schreeuwend duur, maar dat maakt allemaal niet uit. Iedereen die zich in betere kringen begeeft wil er eentje.

Mercedes heeft nu weer een mijlpaal bereikt. In het Oostenrijkse Graz is het 600.000ste exemplaar van de band gerold. Nummertje 600.000 is toevallig een elektrische G580, al is dat niet de populairste variant. Maar dit is een mooi moment voor Mercedes om deze variant weer even in het zonnetje te zetten.

De G-Klasse is er al sinds 1979, dus Mercedes heeft er 46 jaar over gedaan om 600.000 exemplaren te bouwen. Het is vooral indrukwekkend als je weet wanneer de vorige mijlpaal was (500.000). Dat was namelijk in april 2023.

Dat betekent dus dat Mercedes in iets meer dan 2 jaar tijd 100.000 (!) G-Klasses heeft geleverd. Dat zijn er serieus veel voor een auto in deze prijsklasse. Nu is de G-Klasse niet overal zo duur als in Nederland, maar in Duitsland moet je ook minstens €124.355 meebrengen. En veel klanten kiezen gewoon de duurste versie: de G63. Die kost in Duitsland €191.000 en in Nederland zelfs €310.000.

Voor de grap kijken we ook nog even naar de Nederlandse bijdrage aan de verkoopcijfers. Die is vrij bescheiden: in ons land zijn er vorig jaar 51 verkocht. Dat zijn dus gloednieuwe auto’s, maar ongetwijfeld zijn er een stuk meer via import ons land binnengekomen.

