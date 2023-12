Gaat Haas nog met Alfa Romeo in zee?

Hoe staat het nu met het Haas en Alfa Romeo-huwelijk?

Het Formule 1-seizoen van 2023 is afgelopen, dus kunnen we terugblikken en vooruitkijken. Zoals bekend is Logan Sargeant de laatste coureur die is vastgelegd voor 2024 en weten we precies welke coureur waar rijdt volgend jaar. Spoiler alert: precies hetzelfde als 2023. Er zijn geen coureurs die afscheid nemen en geen coureurs die erbij komen.

Qua teams ligt het dus ook vast, die blijven ook hetzelfde. Wel zijn er twee veranderingen bij de teams. Ten eerste AlphaTauri: die gaan naar verluidt ‘Racing Bulls’ heten. Ten tweede stopt de samenwerking tussen Alfa Romeo Racing en Sauber. Alfa Romeo was een zogenaamde naamsponsor. Er stond Alfa Romeo op de auto, de overalls van de werknemers en het briefpapier, maar het team was gewoon het oude Sauber.

Alfa Romeo met Haas…

In 2026 gaat de toko uit het Zwitserse Hinwill in zee met Audi, dus die hebben nog twee ‘naamloze’ jaren voor he. Dan is het natuurlijk de vraag: Wat gaat er met Alfa Romeo gebeuren als team?

We hadden het idee dat Haas met Alfa Romeo in zee zou gaan. Haas kan een financiële impuls goed gebruiken en Alfa Romeo kan de naamsbekendheid zo verder vergroten. De slogan voor de Giulia ‘Only for a bunch of f*cking w*ankers’ stond al in de folder geprint.

Maar helaas gaat dat niet gebeuren. Niet alleen omdat Alfa Romeo niet vloekt in haar folders, maar ook omdat het feest niet doorgaat. Dat bevestigt Alfa Romeo baas Jean-Philippe Imparato aan Motorsport.

Onderdeel van ‘een verhaal’

De reden is wel heel erg bijzonder: Alfa Romeo wilde niet ‘zomaar’ een naamsponsor zijn. Nee, ze wilden onderdeel zijn van ‘een verhaal’. Met een verhaal bedoelen ze waarschijnlijk niet alle strapatsen die we hebben meegemaakt met de Alfa 159 duurtester uit de Autoblog Garage.

Dit betekent automatisch dat Alfa Romeo geen onderdeel meer zal zijn van de Formule 1. Wel bevestigt Jean-Philippe Imparato dat Alfa actief blijft in de autosport. Volgens Motorsport is Formule E weliswaar voor de hand liggend, maar zijn er al twee Stellantis-teams, namelijk Maserati en DS Automobiles. Een derde merk is dan een beetje overkill. Logischer zou het zijn om naar het WEC te kijken. Die klasse wint aan populariteit en Stellantis heeft daar maar één merk dat meedoet: Peugeot.

Alfa Romeo zou een soort klantenteam kunnen worden van Peugeot. Mocht dat het geval zijn, dan wordt deze klasse groter dan ooit. Want naast Peugeot (9X8) doen ook Cadillac (V-Series.R), Porsche (963), Toyota (GR010), Isotta Fraschini (Tipo6-C), BMW (M Hybrid V8), Alpine (A424), Ferrari (499P), Lamborghini (SC63) mee.