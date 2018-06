De best betaalde F1-coureurs van 2018

De jaarlijkse lijst van Forbes met de rijkste atleten is gepresenteerd. Tijd om de vergrootglas eens te leggen op de rijkste F1-coureurs van deze wereld.

Om in de wereld van Formule 1 te komen moet je beschikken over minimaal drie dingen. Talent, doekoe en connecties. Weet je het te schoppen tot de koningsklasse van de F1 en doe je het goed, dan kun je rekenen op een schandalig lekker salaris. Je prestaties binnen het team, maar ook sponsor schnabbels en merchandise kunnen aantikken.

Zakenblad Forbes doet ieder jaar onderzoek naar het salaris van atleten. Vervolgens stellen ze de The World’s Highest-Paid Athletes-lijst samen. Het mag geen verrassing zijn dat de top 10 bestaat uit boksers, voetballers en bekende American football spelers. Echter hoeven Formule 1-coureurs, ondanks de afwezigheid in de top 10, niet op de financiële blaren te zitten.

In de top 100 van Forbes komen drie F1-coureurs voor. Op nummertje 39 staat Fernando Alonso. De Spaanse F1-coureur harkt jaarlijks 33 miljoen aan salaris binnen. Op nummer 18 volgt Sebastian Vettel, met 42,3 miljoen. De huidige wereldkampioen Lewis Hamilton voert de lijst op het gebied van F1-rijders aan. De Brit is goed voor een salaris van 51 miljoen per jaar. Yikes!

In vergelijking met de top is het salaris van de F1-coureurs ‘mager’ te noemen. Op nummer drie staat Real Madrid ster Cristiano Ronaldo, met een salaris van 108 miljoen dollar. Op twee zijn directe concurrent, Lionel Messi. Goed voor 111 miljoen dollar. Deze aantallen verbleken echter bij de absolute nummer één. Floyd Mayweather voert de lijst aan met een salaris van maar liefst 285 miljoen dollar.