Uitslag Formule 1: Grand Prix van Miami 2022

Wie blijkt de GOAT te zijn, in de Grand Prix van Miami?

Alright, Tone, get the plane…Jawel, het F1 circus heeft het glibberige en vochtige Imola achtergelaten en is naar Miami gevlogen. Er zijn slechtere dingen die je kan doen in het leven. Dat gezegd hebbende: in Miami is het weliswaar lekker warm, maar het circuit is er niet minder glibberig om. Vooral naast de ideale lijn is het tricky om de auto binnen de lijntjes te houden. Onder andere Bottas, Sainz en Ocon kwamen daar al op onzachte manier achter.

Max Verstappen had het ook lastig in de vrije trainingen. Na een kusje van de muur, wisselde het team zijn versnellingsbak uit voorzorg. Hadden ze beter niet kunnen doen, want het veroorzaakte een hydraulisch probleem dat onze held een groot deel van de trainingen in de pitbox hield. Max gaf de gemiste tijd op de baan er de schuld van dat hij gisteren twee tienden tekort kwam op de pole position. MV1 start vandaag als derde, want niet alleen polesitter Leclerc maar ook Sainz was hem te snel af. Teammaat Perez was nipt langzamer en sluit aan als nummer vier.

Achter het leidende kwartet sluit Bottas aan als best of the rest. De Fin heeft al laten weten dat ‘alles vandaag mogelijk is’. Wat dat betekent, zien we in de eerste Grand Prix van Miami!

Start

Zoals enigszins te verwachten viel, komen de coureurs die op de racelijn starten beter van hun plek dan de coureurs op de even startplaatsen. Ondanks dat de run naar de eerste bocht maar kort is, blijkt dat zeer goed nieuws voor Verstappen. De Nederlander pakt de buitenkant van Sainz en zit zo goed voor de volgende knik. Carlos heeft ook geen zin in de derde uitvalbeurt in de eerste ronde op rij, dus hij is wat voorzichtig. Handig gedaan van onze Max.

Perez en Bottas sluiten aan op hun startposities, maar ook Hamilton voelt de pijn van niet starten op de schone lijn. Gasly en Alonso nemen hem te grazen. Hamilton pakt de Spanjaard echter terug in ronde 3 en neemt daarmee de zevende plaats weer in. Andermaal rijdt hij nu achter Gasly, de man die hij in Imola ook al 40 rondjes voor zich uit heeft gejaagd. In de herhaling zien we overigens dat Lewis niet eens slecht van zijn plek kwam, maar Gasly gewoon wat brutaler was en Alonso hem een klein tikkie gaf.

Hamiltons teammaat Russell voert een rijtje van zes auto’s aan die op de harde banden zijn gestart. Daaronder ook de beide Astons, die vanuit de pitstraat moesten starten na een probleem met de brandstof voor de race. Een domper voor Aston, dat met Stroll in ieder geval één man in de top-10 had gisteren.

Schumacher was bij de start achter zijn teamgenoot terechtgekomen, maar haalt in ronde 7 Magnussen in. Een opsteker voor de Duitser, die gisteren ook al voor het eerst sneller was dan K-Mag in de kwalificatie. Hamilton heeft de rees pees er redelijk inzitten en gaat nu wel vrij eenvoudig voorbij aan Gasly. Toch een klein beetje vooruitgang bij team zilver? Voor rookie Zhou is er slechter nieuws. De Chinees wordt wederom getroffen door technische malheur en lijkt de eerste uitvaller van de dag te worden.

Mid Race

En dan…hoppa! Bij het ingaan van ronde 9 gaat onze Max voorbij aan Leclerc voor de leiding in de race. In ronde tien kan Leclerc nog dichtbij volgen, maar de Red Bull heeft het voordeel op topsnelheid. Opvallend is dat Sainz, die in het begin al snel vier seconden aan zijn broek had, nu ook weer wat dichterbij komt aan het leidende trio. Perez zit op zijn beurt op het vinkentouw bij de Spanjaard. De top-4 zit binnen vijf seconden na elf ronden. Geweldige vent Bottas geeft op P5 helaas inmiddels wel zeven seconden toe op Perez.

Yuki Tsunoda ziet Russell steeds dichterbij komen en opent het pitstopbal bij het ingaan van zijn twaalfde ronde. Interessant is de verhouding tussen de harde band en de medium. Ferrari heeft namelijk twee sets nieuwe harde banden en een set nieuwe mediums voor de race. Red Bull heeft exact het omgekeerde.

Alonso stopt om een undercut te proberen ten opzichte van Gasly, doch de Spanjaard heeft weer eens pech. Zijn nieuwe rechterachterband wil niet op de Alpine geschroefd worden en FA14 verliest veel tijd. Hij komt vlak voor de twee Astons en Latifi weer de baan op. Als hij in zijn spiegels kijkt, ziet hij hoe de man die hij wellicht gaat vervangen Nicolas inhaalt.

Perez komt vervolgens op de radio om te melden dat hij motorvermogen verliest. Het zal toch niet weer raak zijn bij Red Bull? Het team vertelt Sergio dat alles oké is. Doch de Mexicaan verliest in een paar ronden zes seconden op Sainz. Checo laat zijn team dan ook in Spaans-Engels weten ‘je kan me nog meer vertellen, ik verlies potdikke gewoon vermogen’. Dan ziet het team het ook in de data en moet Perez op een paar knoppen drukken. Het vermogen lijkt er dan weer te zijn, maar een directe aanval op Sainz zit er nu niet meteen meer in.

Voor Max is er voorlopig gelukkig geen vuiltje aan de lucht. De Nederlander ramt er weer een paar snelste rondjes in en heeft in ronde 23 bijna vijf seconden op Leclerc. In die ronde komt Hamilton naar binnen voor zijn eerste stop. De Brit valt daarmee terug naar P7 achter zijn teammaat Russell, die de harde banden goed aan de praat heeft en flink is opgestoomd. De snelheid zit er bij Russell ook nog redelijk in. Sterker nog, hij verbetert nog steeds zijn snelste sectortijden.

Leclerc rijdt vervolgens de snelste ronde, roept dan over de radio dat de auto erg moeilijk is om te rijden en komt als eerste van de toppers binnen voor zijn eerste stop. Hij valt terug tot P4, acht seconden achter Perez. Twee rondjes later komt Verstappen binnen. Vermoedelijk voor wat zijn enige stop van de wedstrijd wordt. Max wisselt naar de harde band en komt vóór Perez weer de baan op.

De Nederlander heeft qua tijd dus nog wat gewonnen door twee ronden later te stoppen. Dat gezegd hebbende, heeft de harde band even tijd nodig om goed op temperatuur te komen. Dus de gewonnen tijd moet hij wellicht weer inleveren in de komende rondjes. Een ronde na Max komen Sainz en Perez ook binnen, waardoor de volgorde VER – LEC – SAI – PER weer hersteld is. Waar het verschil in de eerste tien rondjes echter nog heel klein was, zitten er nu grote gaten tussen de eerste vier. Een beetje jammer voor de spanning in de race dus…

Wel dicht bij elkaar zitten de Astons, Hazen en Lando Norris in de McLaren. Dat is vooral balen voor de Hazen en Norris. Zij zijn namelijk teruggevallen achter de vanuit de pitstraat en op de harde banden gestarte groene brigade. Omdat ze nu niet voorbijkomen aan Stroll en Vettel, gaat hun strategie in het putje. Magnussen slaagt er op een gegeven moment in om Vettel te grazen te nemen, maar de Duitser pakt de Deen doodleuk terug.

Later pakken beide Hazen Vettel in, maar heel veel schieten ze daar niet mee op. Ze zitten nog steeds achter Stroll en zitten elkaar bovendien in de haren. Uiteindelijk gaat Shuey voorbij aan Magnussen, maar veel schiet Haas F1 daar vervolgens ook niet mee op. Alonso heeft eindelijk genoeg van tegen Gasly aankijken en gaat hem voorbij. Maar dat doet hij wel een beetje lomp. Gasly lijkt wat schade op te lopen.

Vooraan is het, om eerlijk te zijn, een beetje een snoozefest. En jawel…Nét als ik dat type, gaat het biem. Gasly heeft inderdaad een aangeslagen Alpha Tauri en raakt van de baan. Een aantal auto’s komen hem voorbij blazen en Norris probeert dat ook te doen. Daarbij raakt de McLaren de Alpha Tauri en tolt Norris een paar keer in het rond. Vettel kan de jonge Brit maar net ontwijken. Dit wordt een safetycar of misschien wel een rode vlag.

Toch? Apart genoeg besluit de wedstrijdleiding eerst een virtual safetycar in te lassen. Niet verrassend grijpen een aantal coureurs de mogelijkheid aan om een stop te maken. Daaronder natuurlijk de op harde banden gestarte Russell, Ocon en de Astons. Maar ook Perez en Magnussen beproeven hun geluk. Dat is vooral in het geval van Perez een interessante. De Mexicaan behoudt namelijk net zijn vierde plaats en kan als de safetycar weggaat nu de Ferrari’s aanvallen. Alonso krijgt ondertussen en straf van vijf seconden voor het de facto veroorzaken van alle melee.

Finish

Met nog tien rondjes te gaan kunnen we eindelijk weer los. Pakt Perez nog een podium? Pakt Russell Hamilton weer in? Haalt Schumacher zijn eerste F1 puntjes? Perez moet bijna inhouden om Sainz niet te vroeg voorbij te gaan, maar wordt dan toch afgetroefd door een hard verdedigende Carlos. Leclerc bijt zich ondertussen vast in de staart van Max’ RB18. De DRS is echter nog niet geactiveerd.

Interessant genoeg is Verstappen juist in het deel van het circuit dat hij haat duidelijk sneller dan Leclerc. Leclerc lijkt de snellere auto te hebben, maar de Ferrari heeft de snelheid in rechte lijn niet. Terwijl Hamilton knokt om Russell achter zich te houden, maakt Bottas een fout. Beide Mercs komen voorbij aan de Fin. Even later gaat Russell op verser rubber inderdaad voorbij aan Hamilton.

Maar we kijken naar de opeens weer levende strijd om de winst. Leclerc doet een poginkje om Verstappen te pakken, maar dat was niet een hele handige. De volgorde blijkt gelijk. Perez gaat voorbij aan Sainz op het rechte stuk bij start-finish, maar verremt zich en verliest de plek weer. De twee tweede mannen raken elkaar lichtjes, maar kunnen door.

In ronde 53 verliest Leclerc de DRS en lijkt zijn charge gebroken. In de tweede helft van de top-10 was Vettel opgeklommen naar P9 door Schumacher en Ocon voorbij te gaan. Maar Schumacher schakelt daarna zijn oudere landgenoot met verve uit. Voor beiden dus weer geen punten vandaag. De lachende derden zijn Ocon en Albon. Hamilton was ondertussen uit beeld weer voorbij gekomen/gelaten aan Russell, maar Russell pakt de plaats daarna op snelheid nog een keer af. Daar heb je zo ook niet veel aan als team.

Uiteindelijk kan Max ‘m naar huis rijden. Ook Perez komt niet meer voorbij aan Sainz. De top-4 staat dus, terwijl Mercedes P5 en P6 pakt. Geweldige vent Bottas zal balen dat hij zijn voormalig team voorbij heeft gelaten en moet het doen met P7. Alonso (ondanks zijn straf van vijf seconden), Ocon en Albon maken de top-10 compleet. Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Magnussen en Latifi vallen buiten de boot. Schumacher wordt na een vleugelwissel gekwalificeerd als zestiende en laatste. Vettel, Gasly, Norris en Zhou gelden officieel als uitvallers.

Max houdt dus een opvallende statistiek in leven: alle races die hij dit jaar finisht, worden gewonnen door onze held. Hij wint mede door de snelste ronde tevens acht punten terug op Leclerc, die nog wel steeds het kampioenschap aanvoert, nu nog met 19 punten. Red Bull lijkt echter een klein voordeel te hebben op rees pees, wat veelbelovend is voor de rest van het jaar. Is het al de Grand Prix van Spanje?

Volledige uitslag Formule 1 Miami 2022