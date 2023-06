Gaat Nyck de Vries de GP van Nederland halen?

De GP van Nederland is geen garantie voor De Vries, lijkt het. Of niet? laat het weten!

Als het gaat om Nederlandse Formule 1-coureurs hebben we in Nederland de Verstappens en de rest. Alle andere coureurs zijn tweede garnituur. Sorry, Harald. Nu is het wel vaker dat er een absoluut toptalent doorbreekt terwijl de rest van de landgenoten van het ‘normale’ niveau is.

Maar hoe moeten we Nyck de Vries beoordelen? Vanochtend benoemden we hem al eventjes, maar we willen De Vries even in het zonnetje zetten c.q. door het slijk halen. Want we zijn een beetje in de war.

Nyck de Vries won namelijk het Formule 2-kampioenschap én het Formule E-kampioenschap. Daarmee heeft hij net zoveel Formule-titels op zak als Max Verstappen.

Nog niet veel laten zien

Tot nu toe heeft Nyck nog niet echt veel laten zien. Af en toe Q2 gehaald, maar dat was het dan ook wel. Zijn beste prestatie is de plaats behouden die hij al had en niet crashen. Gisteren probeerde hij daar verandering in te brengen door Kevin Magnussen in te halen.

De inhaalmove was net zo smooth als de openingszinnen van @nicolasr in de Bananenbar. Er was duidelijk een vorm van frustratie. Kevin Magnussen reed op versleten banden en was aanzienlijk langzamer. Juist dan is het onbegrijpelijk dat De Vries alsnog in bocht vier nog een poging deed om K-Mag te passeren.

Gaat Nyck de GP van Nederland halen?

Dus wij vroegen ons af: gaat Nyck de Vries zijn eigen thuisrace nog wel halen? Helmut Marko staat erom bekend om jong talent heel snel een kans te geven, maar ook om ze snel af te serveren als ze niet leveren. Zo werd Robert Doornbos na drie races alweer naar huis gestuurd. Op zich ook niet gek, hij verving de matig presterende Christian Klien door nog matiger te presteren. Daniel Kvyat ontving een demotie in 2016, evenals Pierre Gasly in 2019.

Bij Toro Rosso (zoals AlphaTauri vroeger heette) gebeurde het nog vaker dat Marko coureurs de deur wees tijdens het seizoen. Denk aan Scott Speed die in 2007 na de GP van Duitsland plaats moest maken voor Sebastian Vettel. Sebastian Bourdais mocht in 2009 (ook na de Duitse GP) naar huis ten faveure van Jaime Alguersuari (ook geen hoogvlieger trouwens).

Renger van der Zande liet in het Ziggo Racecafé weten dat Nyck de Vries een zogenaamde ‘slow mover’ is. Hij heeft eventjes de tijd nodig om op niveau te komen, maar als hij het onder de knie heeft, is hij ook meteen erg snel. Ook is de AlphaTauri een ontzettende perenkist.

Dus de vraag is simpel: gaat Nyck de Vries de GP van Nederland halen? Laat het weten in de poll. De toelichting mag in de comments!

Haalt Nyck de Vries Zandvoort bij Alpha Tauri? Krijgt Nyck de kans om in zijn rol te groeien als F1 coureur in het team van Alpha Tauri? Nyck is er gewoon nog bij tijdens de Dutch GP 2023? Ja! Nee! Δ

