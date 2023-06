Stand na GP Canada 2023 en 7 dingen die ons opvielen

Lees hier alles over de stand na de GP Canada 2023 plus enkele dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend.

Sommige Grands Prix hebben altijd iets extra’s en vervelen nooit. Een saaie GP van Canada is bijna niet voor gekomen. Ook dit weekend was het weer heerlijk genieten. Natuurlijk begon het al in de kwalificatie, waarbij sommige coureurs van grote teams niet verder kwamen dan Q2. Dan heb je al een veld dat lekker door elkaar gehusseld is voor de race.

Ook deze editie stelde niet teleur. Traditiegetrouw hebben we alle rangen, standen en overzichten voor je. Eerst nog even een paar statistieken. Verstappen heeft nu net zoveel GP-overwinningen behaald als Ayrton Senna. Red Bull heeft nu 100 raceoverwinningen op zak en dit was de 200e race die gewonnen werd door een auto van de hand van Adrian Newey. Het ergste is nog dat het einde niet in zicht is, gezien de overmacht.

Opvallende dingen van de GP Canada 2023

Er vielen ons ook een paar dingen op aan het afgelopen weekend:

Toprace van Albon

Toen hij bij Red Bull reed, was Alex Albon een keurige doch ietwat kleurloze coureur. Nu bij Williams heeft Albon zichzelf hervonden. Met die Williams is niet veel eer te behalen, maar de banen waar de auto wel enigszins competitief is, staat Albon er gewoon en dat is bijzonder knap.

In de kwalificatie en in de race. In de kwalificatie had hij mazzel met een goede gok (door snel op slicks te gaan), maar in de race reed hij wederom een bijzondere strategie en vocht hij voor zijn P7.

Verstappen van ongekend hoog niveau

Hij heeft de beste auto van het veld, maar Sergio Pérez toont aan dat het geen eenvoudige taak is om voor het veld uit te rijden. Verstappen staat er eigenlijk altijd. In de race deed Max het aardig, maar zijn ware kwaliteit zagen we in de kwalificatie. In Q1, Q2 en Q3 vat hoe de koe bij de hoorns en is hij direct snel. Snel genoeg voor een goede bankerlap, zodat er opties zijn (qua banden in dit geval). In de race was er geen enkel moment dat het erop leek dat hij de race niet ging winnen. En dan te bedenken dat het een circuit is dat de auto niet lag, kennelijk.

Ferrari enorm anoniem

We vragen ons geregeld af waarom Matteo Binotto wegmoest. Dit seizoen zit Ferrari er minder goed bij dan vorig jaar. Erger is misschien nog wel dat het team niet vrijuit gaat. Het zijn niet alleen de coureurs.

In de race deden ze het nog niet eens zo heel erg verkeerd, want beide Ferrari’s bleven voor Pérez. Qua snelheid zijn ze nu het vierde team, terwijl de auto vorig jaar nog het (al dan niet gedeeld) snelste was.

De oudjes doen het nog heel aardig

Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Nico Hülkenberg hebben een topprestatie geleverd dit weekend. Het is het bewijs dat jong talent in de Formule 1 schaars is. En als de kwaliteit dermate hoog is als die van de Oude Garde, waarom zou verjongen?

Natuurlijk, George Russell had pech (door zijn eigen actie), maar Hamilton was het hele weekend simpelweg sneller. Stroll komt niet eens in de buurt van Alonso. En Nico Hülkenberg zakte in de race weg, maar was geweldig in de kwalificatie. Natuurlijk moet er wel een keer nieuwe talenten doorbreken, maar het niveau van de oudjes is nog erg hoog.

Haas alleen snel op zaterdag

Het team van Haas verrast vaker in de kwalificatie. Met name met Hülkenberg achter het stuur is de auto tot grootse dingen in staat, relatief gezien. Haas moet echter wel een plan bedenken om iets meer in de race mee te komen. Het verval is namelijk wel heel erg groot.

Wellicht moeten ze de auto iets minder agressief afstellen, wat verliezen in de kwalificatie, maar dat Kevin Magnussen en Hülkenberg in de race in elk geval hun positie op zijn minst kunnen behouden.

Nyck de Vries heeft ook altijd pech

Ja, we maken weer excuses voor Nyck de Vries. Het zit de beste man gewoon niet mee. In de kwalificatie ging het niet al te best en in de race had hij de pech dat hij net een pitstop had gemaakt toen de safetycar naar buiten kwam. Hij reed vervolgens best aardig, maar het ging fout met de inhaalactie op Kevin Magnussen, die zich niet zomaar gewonnen gaf.

De wanhoopsactie die volgde in bocht 4 was van welhaast zeldzame schoonheid der hopeloosheid en vat zijn seizoen perfect samen. Hij is nu gewoon te langzaam en elke aggressieve move pakt verkeerd uit. Met de AlphaTauri was dit weekend niet veel mogelijk, maar zelfs dan is het simpelweg te weinig wat hij brengt. Het talent heeft hij, Nyck is Formule E en Formule 3-kampioen. Gelukkig krijgen we nu een paar ‘echte’ circuits waar hij veel ervaring op heeft.

McLaren scoort wederom niet

Natuurlijk had niemand rekening gehouden met een topclassificatie voor McLaren. Maar ze moeten het juist hebben van dit soort roerige weekenden, toch? Ze hebben een geweldig rijdersduo die het maximale uit de auto kunnen halen. En toch is het alweer sinds 2014 dat ze hier punten hebben gepakt. Er lijkt een vloek te hangen boven het team uit Woking.

Rijderskampioenschap

Dat Verstappen nog altijd bovenaan staat, was logisch. Wat zijn de mutaties ten opzichte van vorige race? Carlos Sainz pakt de vijfde plaats van Russell. Albon maakt een flinke sprong naar de twaalfde plaats dankzij zijn voortreffelijke P7. Door die stijging zakken de coureurs erachter allemaal een plaatsje. De Vries is heel stabiel op P19 en is samen met Sargeant de enige zonder punten.

De stand na de GP Canada 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 195 2 Pérez Red Bull 126 3 Alonso Aston Martin 117 4 Hamilton Mercedes 102 5 Sainz Ferrari 68 6 Russell Mercedes 65 7 Leclerc Ferrari 54 8 Stroll Aston Martin 37 9 Ocon Alpine 29 10 Gasly Alpine 15 11 Norris McLaren 12 12 Albon Williams 7 13 Hülkenberg Haas 6 14 Piastri McLaren 5 15 Bottas Alfa Romeo 5 16 Guanyu Alfa Romeo 4 17 Tsunoda AlphaTauri 2 18 Magnussen Haas 2 19 De Vries AlphaTauri 0 20 Sargeant Williams 0

Constructeurskampioenschap

Williams stijgt nu een plaatsje naar P9. AlphaTauri is nu het minst goede team. Dat zet de matige prestaties van Nyck de Vries wel in het juiste daglicht. Met deze perenkist moet je hopen op een buitenkans. Het is wel erg pijnlijk voor een team dat voorheen in het middenveld meedeed.

Verder gen veranderingen qua stand. Aston Martin Racing is eigenlijk het tweede team qua snelheid, maar omdat het aandeel tussen de coureurs beter verdeeld is, staat Mercedes GP op P2. Stroll moet dus beter zijn best gaan doen.

De stand na de GP Canada 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 321 2 Mercedes 167 3 Aston Martin Mercedes 154 4 Ferrari 122 5 Alpine 44 6 McLaren 17 7 Alfa Romeo 9 8 Haas Ferrari 8 9 Williams 7 10 AlphaTauri 2

Kwalificatieduel

We zien enkele bijzondere dingen hier gebeuren in het kwalificatieduel. Ten eerste dat de coureurs bij Mercedes en Ferrari nu op gelijke voet staan. Albon is de enige die tot nu toe elke kwalificatie sneller is gewest dan zijn teamgenoot. Oscar Piastri lijkt ver van Lando Norris af te staan, maar qua snelheid en positie is het verschil klein. Esteban Ocon neemt een voorsprong op Pierre Gasly, maar dat komt vooral door Sainz.

Pijnlijker is het dat Lance Stroll niet eens in de buurt komt van Alonso. Dat kan eigenlijk niet. Dat Pérez langzamer is dan Verstappen is niet erg, maar dat Checo niet eens Q3 kan halen is wel pijnlijk. Oh, over pijnlijk gesproken, het verschil in kwalificeren tussen Magnussen en Hülkenberg is wel heel erg groot.

De stand na de GP Canada 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 6 Pérez 2 Alonso 7 Stroll 1 Russell 4 Hamilton 4 Leclerc 4 Sainz jr. 4 Norris 7 Piastri 1 Ocon 5 Gasly 3 Hülkenberg 6 Magnussen 2 Guanyu 3 Bottas 5 Tsunoda 6 de Vries 2 Albon 8 Sargeant 0

Snelste raceronde

Sergio Pérez pakte de snelste raceronde aan het einde van de race. Het is een extra puntje, maar gezien de positie waar Pérez reed, was het niet denderend. Hij stond namelijk op de zesde plaats.

Ook gezien de startpositie is dat gewoon niet heel erg goed. Maar ja, de snelste raceronde heeft hij binnen. De titelaspiraties zullen wel bij het grofvuil staan na dat weekend.

De onderlinge stand na de GP Canada 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 3 Pérez Red Bull 2 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Mercedes 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

De sympathieke underdog wint deze trofee meestal. Dat is nu niet anders, natuurlijk. Alexander Albon is een bijzonder sympathieke jongeman. In de race wist hij met een bijzondere eenstops-strategie P7 te halen.

Bijzonder knap met misschien wel de minste auto van het veld. Toegegeven, de Williams doet het goed op snelle banen, maar hij finishte gewoon achter Checo.

De onderlinge stand na de GP Canada 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 2 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

De afgelopen races zagen De Drie Heren van de Autoblog-redactie dat Verstappen, Pérez en Alonso een reële top 3 was om te voorspellen. Ditmaal toonden twee van hen lef door een afwijkende top 3 te voorspellen.

Voor Michael (die veilig gokte) was het een topweekend: hij haalt een 100% door elke coureur op de juiste plaats te voorspellen. Het is ook weer ineens helemaal spannend in het redactie-klassement.

De stand na de GP Canada 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (HAM, PER, STR) 51 Wouter (STR, ALO, PER) 45 Michael (VER, ALO, HAM) 40

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Oostenrijk 2023 worden verreden op 30 juni om 13:30.