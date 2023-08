Gaat Nyck de Vries toch nog een comeback maken bij Red Bull?

Het hoofdstuk Red Bull schijnt toch niet afgesloten te zijn voor Nyck de Vries.

De Formule 1-wereld is keihard. Dat hebben al meerdere Nederlanders ondervonden, en nu ook Nyck de Vries. Na slechts tien races kwam er een roemloos einde aan zijn F1-seizoen, en tevens zijn F1-carrière. Jammer maar helaas, Nyck de Vries gaan we niet meer terug zien in de Formule 1. Of toch wel…?

Opnieuw een zitje in de Formule 1 lijkt een brug te ver, maar het kan natuurlijk wel dat we Nyck de Vries nog terugzien als reserverijder. Je kunt zeggen wat je wil, maar hij heeft meer ervaring in een Formule 1-auto dan de meeste mensen.

Er zijn nu geluiden dat Nyck de Vries toch weer een comeback gaat maken als reservecoureur bij – jawel – Red Bull. Dit heeft onder andere RacingNews365.com vernomen. De rol van reserverijder wordt al vervuld door Liam Lawson, maar die heeft ook nog andere dingen op zijn agenda (in tegenstelling tot Nyck de Vries).

Het gaat concreet om het raceweekend in Mexico, want dan heeft Lawson verplichtingen in de Super Formula. Red Bull zoekt daarom nog een reserverijder voor dat weekend. En daarbij zitten ze dus aan De Vries te denken.

Hoewel de band tussen Nyck de Vries en Red Bull een beetje bekoeld zal zijn, is hij natuurlijk geen onlogische keuze. Sterker nog: hij schijnt dit seizoen nog gewoon onder contract te staan bij Red Bull. Wie weet zien we Nyck dit jaar dus toch nog in een AlphaTauri- of Red Bull-overall.

Foto credit: Liam Lysaght