Breek! Nyck de Vries gaat terug naar school

Nyck de Vries heeft zijn F1 stoeltje moeten inleveren aan Ricciardo, maar weet inmiddels waar zijn nieuwe stoeltje staat.

Nyck de Vries is bij AlphaTauri uit zijn Formule 1 stoeltje verdreven door Daniel Ricciardo. Na tien races kwam er al een einde aan zijn avontuur in de Formule 1. Inmiddels heeft hij onthult wat zijn volgende stap gaat zijn.

Lekker golfen

Bij de Nederlandse première van de nieuwe Gran Turismo film laat Nyck de Vries aan de verzamelde media weten hoe het met hem is. Allereerst houdt hij zich groot door te zeggen dat het ontslag redelijk goed te verwerken was. Hij had namelijk veel steun en speelt nu lekker veel golf.

Verder heeft hij geen haast om terug te keren in de racerij, ook al heeft hij uiteraard ervaring zat. Naast het korte Formule 1 avontuur is zijn ervaring in de Formule E en endurance racing natuurlijk een pre voor nieuwe avonturen op het circuit.

Nieuwe stoeltje is een bank

Maar het eerste nieuwe stoeltje waar hij in plaats neemt is een schoolbank. De Vries gaat namelijk in september eerst naar Harvard. Daar gaat hij studeren op een cursus “Negotiation and Leadership”. Zoals de 28-jarige Nyck zelf aangeeft tegenover Racingnews365; ik heb nog nooit in mijn leven gestudeerd, sterker nog, de middelbare school maakte ik nooit af.

Hopelijk betekent de transfer naar de schoolbanken van Harvard niet dat we Nyck de Vries helemaal niet meer terug zullen zien op het circuit. Maar na een cursus onderhandelen aan de prestigieuze universiteit van Harvard kan hij in ieder geval voor zijn volgende race klus zelf een goed contract uit het vuur slepen.