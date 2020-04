Gaat Renault stoppen met de Mégane?

De kans op een next-gen R.S. is als Renault stopt met de Mégane miniem…

Een heerlijk simpele hatchback, wie houdt er nou niet van? Of het nou een Ford Focus is, een Peugeot 208 of een Volkswagen Golf: ieder massaproductie-automerk heeft gewoon een C-segment hatchback nodig. Toch gaat het steeds minder goed met deze categorie. Neem Volkswagen, de Golf was jarenlang dé verkooptopper van het concern. Tot vorig jaar, toen de Tiguan ineens die positie overnam.

Ook bij Renault gaat het wat minder goed met de grotere hatchback. Of beter gezegd, het gaat best slecht. Tegen Auto Express zeggen topmannen namelijk dat ze overwegen met de Mégane te stoppen. De verkopen zouden al jaren terugvallen en door de focus op elektrische auto’s moet er ergens op beknibbeld worden…

Volgens Nederlander (en hoofdontwerper van Renault) Laurens van den Acker is het onvermijdelijk dat bij het toevoegen van EV’s, andere auto’s moeten verdwijnen. Renault heeft simpelweg het geld niet om alles tegelijk te kunnen ontwikkelen.

De Mégane zit in een segment dat steeds meer onder druk komt te staan. Je moet je geld investeren daar waar er nog toekomst in de markt is.” Laurens van den Acker, hoofdontwerper bij Renault

Ze lijken dus nog geen definitieve knopen te hebben doorgehakt, maar er moet wel iets veranderen. In 2010 verkocht Renault nog 465.732 Mégane’s in Europa. Negen jaar later waren dat er nog maar 209.845 auto’s. Met zo’n dalende lijn is het niet gek dat Renault hardop nadenkt of de Mégane wel nóg een nieuw snoetje krijgt…

Foto’s: Renault Megane IV RS -Cobra Suspension van @Jzaero via Autojunk.nl.