Mansory pakt de 812 Superfast wat zachter aan

Voor wie de eerdere Mansory Superfast iets te wild vond, komen ze met een Softkit voor de 812.

Een 6,5 liter-V12, 800 pk en 718 Nm die naar de achterwielen gaan, een prijs die bij vier ton begint. De Ferrari 812 Superfast is een extreem wilde auto. Of ‘een bruut, bizar, geil beest’, zoals Casper in zijn rijtest schreef. En wat hoort er bij een superbrute auto? Een nogal bizarre bodykit, zo dacht Mansory.

Vorig jaar lieten ze ons hun eerste werk zien. Het ziet er nu nog steeds nogal extreem uit. Iets te extreem, eigenlijk. Het lijkt op iets dat je in de Fast & Furious-filmreeks terug zou zien, of in een Need for Speed-spel. Maar op straat? De enigszins chique styling van de Ferrari is met die nieuwe bumper, motorkap en spoiler compleet om zeep geholpen.

Mansory 812 Softkit

Voor de mensen die het met deze schrijver eens zijn: goed nieuws. Mansory heeft een nieuwe bodykit uitgebracht. Ze noemen het een Softkit, net als ze eerder met bijvoorbeeld de Urus deden. Met deze vijfdelige kit kan je je Superfast nog een tikkeltje uniek maken, zonder over the top te gaan.

Om te beginnen met de voorkant, hier bestaat de Softkit uit drie onderdelen. Of eigenlijk zes. Je hebt de twee nieuwe lip-onderdelen, die als een soort snorharen wegkrullen van het Ferrari-embleem naar de wielen. Bij die wielen zien we aan beide kanten een nieuwe luchtuitlaat, die ‘verpakt’ zit in de nieuwe lip. De laatste toevoeging aan de voorkant vinden we in de grille, met een nieuwe splitter. Alles is overigens in glossy black, al is een matte-coating ook mogelijk.

Aan de achterkant zijn de wijzigingen kleiner. Geen spoiler – godzijdank – wel is de onderkant van de bumper aangepakt. Rondom de uitlaten zitten verlengstukken, tussen deze nieuwe verlengstukken is een diffuser te zien. Met een F1-achtig LED-remlicht. Dat is dan wel weer jammer.

Of Mansory met de 812 Softkit ook iets onder de motorkap van je Superfast doet, is niet bekend. Waarschijnlijk niet, aangezien ze voor hun vorige creatie er slechts 30 pk en 25 Nm bij deden. Vermoedelijk om te compenseren voor die gigantische vleugel. En om je Softkit sneller te laten zijn dan je überspec, dat kan natuurlijk niet.