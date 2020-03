Renault Mégane facelift hybride: strakker en stekker!

De Renault Mégane facelift is officieel en hij is er nu ook als plug-in hybride!

De CO2-doelen zijn een feit. De fabrikanten moeten wel elektrificeren. Of het nu gaat om volledig elektrisch, hybride, of hybride met stekkers: je gaat het veel zien de komende tijd. Ook Renault maakt de noodzakelijke stappen. Ze presenteerden vorige week nog de elektrische Renault Twingo bijvoorbeeld. Vandaag gaat het doek van de Renault Mégane facelift. Deze is er voortaan ook met plug-in hybride aandrijflijn.

Nieuw exterieur en interieur

Laten we beginnen met oppervlakkige zaken. Het hybride deel behandelen we later, eerst de zichtbare wijzigingen. Er is een nieuwe grille en de inserts rond de mistlichten zijn veranderd. Verder zijn er standaard LED koplampen. Ook aan de achterzijde vinden we standaard LED’s. Ook nieuw: dynamic turning lights.

In het interieur is de verandering groter. Zo is er nu een 9,3 inch infotainmentscherm, een 10,2 inch instrumentencluster en een nieuwe bediening voor de climate control. Ook de rest van het interieur is lekker opgefrist en strakgetrokken. Daarnaast is de nieuwe Renault Mégane nu ook verkrijgbaar met Highway Traffic Jam Companion. Dat systeem regelt adaptieve cruise control met lane-centering, van stilstand tot 160 kilometer per uur. Ook kan de Mégane nu automatisch remmen in noodgevallen, in combinatie met voetgangersdetectie.

Renault Mégane facelift hybride: E-TECH

De Renault Clio en Captur E-TECH werden in Brussel al aan de wereld getoond. Nu is ook de Mégane als E-TECH onthuld. De Renault Mégane facelift hybride is gebaseerd op dezelfde E-TECH plug-in hybride aandrijflijn als de Captur.

Een volledig elektrische range van 50 kilometer is haalbaar volgens de WLTP-meetcyclus. De elektrische topsnelheid bedraagt 135 kilometer per uur. Je kan de batterij laden aan een gewoon stopcontact met 2,4 kW. Dan is de accu vol in vijf uur tijd. Je kan ook laden met een zwaardere aansluiting van 3,7 kW of een wallbox met 7,4 kW. Dan is de laadtijd 3 uur. De accu is 9,8 kWh groot, waarvan 7,8 bruikbaar is.

De aandrijflijn van de Renault Mégane facelift hybride is een kunststukje op zich. Hij bestaat uit vier belangrijke componenten. Laten we beginnen met de benzinemotor. Dat is een 1.6 viercilinder, natuurlijk ademend en goed voor 76 kW. Component twee is de elektromotor die 50 kW levert en twee versnellingen telt. Component drie is de ‘generator’, eigenlijk een zwaar uitgevoerde startmotor. Dit is tevens de eerste versnelling. Je rijdt dus altijd op elektropower weg. Component vier is een automatische versnellingsbak met vier versnellingen.

Jep. Vier stuks. Maar er is dus een elektromotor met twee versnellingen. Oh, en een startmotor die dienst doet als eerste versnelling. Doordat deze in allerlei combinaties samenwerken, is de aandrijflijn zeer efficiënt. Renault claimt zelf dat ze deze techniek van de F1-tak hebben geleend.

Het normverbruik is nog niet definitief. Renault is nog bezig met de afronding en type goedkeuring. Maar er komt een Renault Mégane E-Tech op de markt met een uitstoot van minder dan 30 gram CO2 per kilometer. En dat zijn hele nette waardes.

Prijzen zijn nog niet bekend. De plug-in versie zal pas later dit jaar te koop zijn.