Deze dame werkt bij een hypercarmerk

Geen hersenkrakers op de maandagochtend, we geven meteen weg om welk merk het gaat.

Rimac kwam de afgelopen tijd niet al te positief in het nieuws en helaas kon de Kroatische EV-bouwer daar weinig aan doen. We hebben immers niet het idee dat het merk iets te verwijten viel bij de onfortuinlijke crash van The Grand Tour-presentator Richard Hammond.

Tijd voor een positief tegengeluid dus! Je kijkt naar de 31-jarige Monika Mikac die als COO bij Rimac aan de touwtjes trekt. Zo slaagde Mikac erin om bij een investeringsronde in 2014 maar liefst 10 miljoen euro binnen te hengelen. Daarnaast doet ze haar uiterste best om de bedrijfscultuur te bewaren wat nog niet zo eenvoudig is als het lijkt. In 2014 werkten nog maar 20 mensen bij Rimac, intussen zijn dat er 250.

Dan nog een paar interessante feitjes over Mikac zelf (jep, ze heeft een vriend). Haar eerste auto was een Renault Clio 1.6. Inmiddels rijdt ze in een Mercedes 190 omdat ’t volgens haar een klassieker in wording is. Naast de Concept One is de Lambo Miura haar absolute droomauto en beter laat je je bijdehante versiermoves achterwege. Mikac bokst namelijk drie keer in de week. Weten we dat ook weer.

Over die Concept One gesproken: deze elektrische hypercar kost op de kop af een miljoen dollar. Elk wiel is voorzien van een eigen elektromotor en het totale vermogen bedraagt 1.088 pk bij een koppel van 1.600 Nm. 0-100 km/u duurt 2,5 tellen en de top is gelimiteerd op 355 km/u. Die topsnelheid is trouwens sneller bereikt dan je zou denken, want 0-300 km/u duurt slechts 14 seconden. Meer auto’s die rap van 0-300 km/u sprinten vind je HIER.