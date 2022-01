Gasly: alleen Max en Lewis zijn beter dan ik

Gasly denkt dat Max en Lewis beter zijn, maar de rest kan hij hebben. Aldus Gasly.

Het afgelopen seizoen bestond uit méér dan alleen uit de strijd tussen Hamilton en Verstappen. Denk aan de bijzondere overwinningen van Ricciardo (GP Italië) en Ocon (Hongarije). Andere topprestaties werden geleverd door Carlos Sainz, Lando Norris en Fernando Alonso. Maar wat te denken van Pierre Gasly?

Gasly: Max en Lewis zijn beter

De Fransman heeft er namelijk een topjaar bij Alpha Tauri op zitten. Tot nu toe was Pierre erg behoudend en ingetogen over zijn prestaties. Hij was “gelukkig” en “blij voor het team”. Maar het lijkt erop dat hij een beetje van zich af begint te bijten. En gezien zijn seizoen is dat ook begrijpelijk. Aan Auto, Motor und Sport laat hij het volgende weten:

Ik ben enorm blij met de vooruitgang. We hadden in 2020 al een geweldig seizoen en in 2021 konden we meer laten zien. De overwinning miste helaas, maar we hebben veel resultaten geboekt als het gaat om stabiliteit. In de kwalificatie stonden we zestien keer in de top 6. Ik denk dat ik de derde beste coureur ben na Max en Lewis Pierre Gasly, schudt het schroom van zich af.

Betere prestatie

Het interview is absoluut de moeite waard om te lezen. Pierre weet goed de positie te bepalen in zijn team. Dat niet alleen, hij ziet de waarde (en snelheid) van zijn teamgenoot. Ook over zichzelf, dus. Want naast zijn – door zichzelf unaniem toebedeelde – top 3-positie, denkt hij volgend jaar nog sterker voor de dag te komen. Op de vraag of hij AlphaTauri ontgroeid is, geeft hij een bijzonder antwoord. Hij zegt ‘nee’, maar uit zijn verklaring lijkt meer ‘ja’ door te schemeren:

Mijn verlangen en de wil om te vechten voor het WK zijn erg sterk. Ik zit in de F1 om bovenaan mee te vechten. Dat motiveert mij om mijzelf blijven te verbeteren. Ik zal niet liegen, want het is moeilijk om een seizoen als dit te leveren. Als ik mezelf vergelijk met degenen die een kans kregen op een Red Bull stoeltje (Albon en Pérez, red.), dan is het dat een teleurstelling. Op basis van de cijfers en resultaten heb ik een betere prestatie geleverd dan wie dan ook van hen. Uiteindelijk krijg ik hier niet de erkenning en beloning voor. Dat is moeilijk te slikken. Pierre Gasly, vindt Albon en Pérez niet zo heel erg goed.

Ai, ai, ai. Gasly windt er geen doekjes omheen. Nu is het een bijzonder geval. In Pierre reed aanvankelijk iets meer dan één seizoen voor Toro Rosso. Een paar races in 2017 en een volledig seizoen in 2018. In 2019 mocht hij het bij Red Bull proberen als opvolger van de naar Renault verkaste Daniel Ricciardo. Dat ging echter niet al te best, waardoor hij gewisseld werd met Alexander Albon.

Albon kreeg anderhalf jaar de tijd, maar presteerde uiteindelijk ook niet voldoende. Nu is Sergio Pérez de tweede man bij Red Bull. Sinds Gasly bij Toro Rosso/AlphaTauri rijdt, gaat hij beter dan ooit. Zowel in 2019 (tweede op de GP van Brazilië), 2020 (eerste GP van Italië) en in 2021 (derde bij de GP van Azerbeidzjan) wist hij een podiumfinish te behalen.

Wat denk jij? Verdient Pierre Gasly alsnog een kans op het stoeltje naast Max? Of overschat hij zichzelf en hebben ze bij Red Bull de juiste beslissing gemaakt? Laat het weten, in de comments!