VAG bevestigt de komst van nieuwe modellen in 2019

De keuze wordt extra reuze.

VAG pakte dit jaar weer groots uit op de autoshow van Genève, maar het ontbrak het concern aan écht hard nieuws. Er was het nodige scala aan elektrische concepts, een echte Scala (grinnik), de nodige compacte SUV’s en hete derivaten ervan en als we dan toch écht nieuws moeten bestempelen: een elektrische hatchback genaamd el-Born zet nette prestaties neer en zal voor SEAT zeer belangrijk zijn, maar verlegt geen grenzen vergeleken met wat er al is.

Het is dus allemaal niet zo heel spannend, vooral belangrijk voor de toekomst. Voor het jaar waarin we nu leven staan er ook modellen op de planning die wél meteen in productie gaan. De gloednieuwe Golf (VIII) bijvoorbeeld. De langverwachte elektrische Porsche Taycan staat ook te popelen om de wijde wereld in te mogen. En verder:

In een twee-en-een-half-uur durende livestream van VAG mogen we luisteren naar Herbert Diess die laat zien hoe 2018 eruit zag, wat 2019 gaat brengen en hoe geweldig de elektrische auto wel niet is. Als je dat interessant vindt, kijk vooral terug. Wij richten ons op het bord achter Diess, waar de bovenstaande still te vinden is. Naast bovenstaande modellen, de nieuwe 911, de volledig elektrische e-tron en wat SUV’s staan er zes nog te onthullen auto’s op de planning voor 2019.

Eén daarvan is de Cayenne Coupé, laatst in camouflagepak op de foto gezet. De technische basis van deze auto behoeft geen uitleg: pak een Q8/Urus, haal de koets eraf, zet er een Cayenne met aflopende daklijn bovenop, klaar. Daarnaast komt in 2019 de derde generatie Bentley Flying Spur. Het kleine broertje van de Mulsanne mag na zes jaar wat extra liefde gebruiken.

Ook wordt de Audi Q3 Sportback bevestigd. Dit is even een vreemde, want in januari presenteerde Audi een modellenlijst waarop die naam niet te zien was. Wel hebben ze het daar over een Q4, de naam die ook op de concept-crossover-coupe in Genève prijkte. In maart noemt VAG hem dus Q3 Sportback. Misschien dat Alfa toch niet zo blij was met het weggeven van de Q4-naam?

Ten slotte zien we de Volkswagen Lavida en Bora BEV, gezien de naamgeving zijn die elektrisch en niet voor ons (China of VS, waarschijnlijk), en de Volkswagen B-SUV 5-Seater. Volkswagen heeft nu in het B-Segment de T-Cross, een soort mini-Tiguan op basis van de Polo. Naast de Tiguan (op Golf-basis) bestaat tegenwoordig de T-Roc (ook op Golf-basis) en misschien dat VW die strategie kopieert naar zijn kleinste SUV’s.

De autoshow van Genève dit jaar was voor VAG geen feest van heftige onthullingen. De kans is groot dat het concern dit uitstelt tot de IAA Frankfurt van 2019. Maar dat is in het najaar, ga er maar vanuit dat een deel van deze modellen al ver voor de IAA worden onthuld.