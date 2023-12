Deze oude Honda sleeper heeft 1.020 nieuwe pk’s

Kijk, deze Honda is een échte sleeper.

De term sleeper wordt te pas en te onpas gebruikt. Een BMW M3 met 316i op de achterkant is geen sleeper. Iedereen ziet dat het een bloedsnel apparaat is. Een BMW 550i is dan al meer een sleeper, alhoewel de kenner de uitlaten herkent en laten we eerlijk zijn, er is niet zoiets als een écht trage BMW 5 Serie.

Zelfs de meest eenvoudige versie haalt op zijn sloffen 220 km/u. Daarom heb je eigenlijk ook niet meer nodig dan de BMW 520i, getuige de rijtest met @wouter.

Honda sleeper

Maar deze oude Honda bus is wél een sleeper. Natuurlijk, de kenner zal zien dat de wielen niet origineel zijn. Dus een beetje autokenner weet dat het misschien een geinig projectje is met een turbo, K24-swap of beide. Nu weten we dat Bisomoto ook ooit een Odyssey heeft aangepast. Hij haalde er meer dan 1.000 pk uit. Het enige nadeel: al dat vermogen gaat bij die auto op de voorwielen.

De auto die je op deze pagina ziet is aanzienlijk sneller. Qua vermogen is de Honda Odyssey ongeveer krachtig. Het is alleen hoe het vermogen vrijkomt en op welke wielen. De heren van BoostedBoiz uit de Verenigde Staten hebben namelijk een oude Odyssey gebruikt en zijn door helemaal los op gegaan. De auto is namelijk voorzien van de aandrijflijn van een Tesla Model S, en dan niet de minste: de Plaid met 1.020 pk.

Niet heel gebruiksvriendelijk

Eigenlijk is het andersom. De Tesla Model S Plaid in kwestie was voor een gedeelte in de fik gevlogen en afgeschreven. De BoostedBoiz hebben vervolgens het koetswerk van een Honda Odyssey daarop gebouwd. Gek genoeg past het bijna precies.

Dat wil niet zeggen dat deze sleeper echt gebruiksvriendelijk is. De layout van de Honda is compleet anders dan van de Tesla. Dus de auto is van binnen een grote kale binnen die nogal matig is afgewerkt. Niets nieuws onder de zon, dus.

Enfin, kijk en geniet van de Honda sleeper:

Foto- en videocredits: BoostedBoiz via YouTube.