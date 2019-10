ANWB, BOVAG, RAI en VNA tekenen het Klimaatakkoord

Na een periode van onderhandelingen zijn de handtekeningen gezet.

Een correctie op de BPM of een concreet plan om EV’s aan de particulier te brengen is er nog steeds niet. Wel hebben de ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en de VNA vandaag in het bijzijn van staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW), Snel (Financiën) en voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het Klimaatakkoord getekend. Dit akkoord moet helpen de uitstoot van CO2 in Nederland tegen 2030 met 49% te verlagen.

Kernpunten van de vier organisaties is dat de overheid met subsidiebudgetten moet kunnen schuiven mocht deze eerder leeg zijn dan het einde van de looptijd (2024), dat een verruiming van het beschikbare budget mogelijk is en dat het totale wagenpark sneller verduurzaamt gaat worden. Tevens pleiten de organisaties niet alleen voor een stimulatie van volledig elektrische auto’s, maar dat ook hybride, plug-in hybrides en het gebruik van biofuels aantrekkelijker worden gemaakt voor automobilisten. Als laatste willen de organisaties een verlaging van de BPM met een eventuele overstap naar een systeem met rekeningrijden.

De BOVAG stelt daarnaast dat er goed moet worden gekeken naar het zogenoemde ‘hand-aan-de-kraan’-principe, waarbij de regering de mogelijkheid heeft om jaarlijks in een laat stadium de stimulering van zero-emissie via de autobelastingen aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de vervroegde maatregel om volgend jaar al de verhoging naar 8%-bijtelling in te zetten, terwijl dit oorspronkelijk pas in 2021 zou gebeuren. De BOVAG stelt dat de markt zeker een jaar van tevoren op de hoogte moet zijn van nieuwe regels om te kunnen anticiperen op wat komen gaat.