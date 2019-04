Elektrische auto wint aan populariteit in het bedrijfsleven

Er is een opmars gaande.

De tijd dat we als petrolheads met afschuw keken naar de elektrische auto ligt echt achter ons. EV’s are here to stay dus dan kunnen we er maar beter het beste van maken ook. Bovendien zijn dagelijkse ritjes naar het werk niet heel spannend voor de meeste Nederlanders. Zeker als daar files bij komen kijken. Nee, dan is een elektrische auto juist ideaal.

Het is dan ook niet zo vreemd dat de elektrische auto met name in het bedrijfsleven wint aan populariteit. Woon-werkverkeer is wat dat betreft bij uitstek geschikt om elektrisch te rijden. De NOS heeft bij de drie grootste leasemaatschappijen van Nederland geïnformeerd hoe het zit met de vraag naar elektrische auto’s.

Uit deze rondvraag kwam naar voren dat steeds meer bedrijven een elektrische auto willen aanbieden aan de medewerkers. Sommige bedrijven zijn er zelfs vrij radicaal in en willen uitsluitend elektrische auto’s als leaseoptie aanbieden, zoals bij ABN Amro. De bank hanteert deze regel vanaf juli en hoopt zo binnen enkele jaren een volledig elektrisch wagenpark gerealiseerd te hebben.

Bedrijven willen niet alleen zelf verduurzamen, zo’n elektrische auto moet ook een goede uitstraling geven aan klanten. Bovendien zijn er steeds meer betaalbare alternatieven. Auto’s als de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro passen binnen leasebudgetten, waar een Tesla Model S en Model X dat niet doen. Daar komen de komende jaren nog meer goedkopere EV’s bij zoals de Peugeot e-208 en de DS 3 Crossback E-Tense.

De stijgende vraag naar elektrische auto’s binnen het bedrijfsleven zal dus nog wel even doorzetten. In 2017 werden nog 3.650 elektrische auto’s ingekocht door leasemaatschappijen. Vorig jaar waren dat al 13.000, aldus Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Dat aantal zal dit jaar overtroffen worden, het eerste kwartaal van 2019 was al goed voor 4.900 EV’s.

Foto: een elektrische Hyundai Kona. Via @stekkerkoning op Autojunk.