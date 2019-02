Porsche Classic gaf deze Carrera GT een unieke kleur

Staat dat een beetje?

Wie in de markt is voor een nieuwe auto zorgt bij het samenstellen van zijn wagen meestal van tevoren dat alle gewenste opties, evenals de juiste kleuren, geselecteerd zijn. Hoewel sommigen autofabrikanten tegenwoordig manieren proberen te vinden om zijn klanten ook na aankoop nog dingen aan te smeren, is het lastig en vooral duur een auto in zijn latere leven helemaal te veranderen.

Althans, voor de meeste mensen. Wie voldoende geld heeft om de fenomenale en zeer kostbare Porsche Carrera GT aan te schaffen, kan gezellig doen en laten wat ‘ie wil. Een verzamelaar uit de Verenigde Staten drukt hardhandig onze neuzen op dit feit met zijn volledig herziene Carrera GT, die op zijn aanvraag door Porsche Classic is gerestaureerd.

De Amerikaanse verzamelaar was naarstig op zoek naar een bedrijf dat zijn Carrera GT kon reconstrueren. Tijdenlang zocht de man naar een geschikte partij en telkens weer ondervond hij dat niemand het niveau waarnaar hij verlangde kon matchen. Uiteindelijk besloot hij zich tot Porsche zelf te wenden, daar hij in de overtuiging was dat alleen zij zijn wensen konden vervullen.

Toen beiden een overeenstemming hadden bereikt over het resultaat van het project, sloeg Porsche Classic aan het werk. De toegewijde branche trok de wagen allereerst helemaal uiteen, om vervolgens ieder onderdeel en component te onderzoeken en te controleren op fouten en gebreken. Waar nodig werden stukken vervangen. De 612 pk sterke V10, de handgeschakelde versnellingsbak en het onderstel moesten er sowieso aan geloven. Daarnaast werden alle koolstofvezel onderdelen opnieuw geschuurd en bedekt met een nieuwe laag coating. Hiervoor hadden de experts 350 uur nodig. Tenslotte werd de bolide gehuld in de voor de Carrera GT unieke lakkleur ‘Oak Green Metallic’, die voor het eerst in de jaren ’70 op Porsches terechtkwam. Porsche Classic liet zijn Weissach-ontwikkelingscentrum als kers op de taart nog een nieuwe velgenset maken.