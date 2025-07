Kosten Citroën airbag terugroepactie bekend: zoveel miljoenen gaan er verloren

Terwijl het Takata-probleem niet het ergste pijnpunt van Stellantis is.

Waar een presentatie van de halfjaarcijfers een feestje moet zijn, zal de stemming bij Stellantis vandaag wat minder gezellig zijn. Geen champagne en blije gezichten in overvloed, maar een glaasje ongemak. Het moederbedrijf van topmerken als Fiat, Opel en Peugeot heeft het zwaar, heel zwaar.

Uit de berekeningen blijkt dat de Stellantis NV in de eerste zes maanden van 2025 maar liefst 74,3 miljard euro omzet heeft gedraaid. Klinkt als een heel erg leuk bedrag, maar vorig jaar werd er nog 85 miljard binnengehaald. Het inkomstenverschil komt door ons Europeanen en door de tegenvallende verkoop in Noord-Amerika. In Zuid-Amerika lukt het Stellantis wel om leuk te blijven verkopen.

En dat zijn dan nog maar de inkomsten. De problemen beginnen wanneer de kosten om de hoek komen kijken. Al helemaal bij de onvoorziene kosten. Eén van die onverwachte kostenposten is natuurlijk de Takata-airbagterugroepactie. Het is je vast niet ontgaan, maar kort samengevat: vorige maand moesten ineens duizenden Citroën C3’s en DS3’s naar de dealer komen om een probleem met de luchtzakken te verhelpen. In Nederland werden zo’n 33.000 Citroëns en DS’en getroffen.

Kosten terugroepactie met de airbags

In de aangepaste inkomsten en uitgaven vinden we een regel met de Takata-airbag terugroepcampagne. Stellantis zet hiervoor het grote bedrag van 239 miljoen euro op papier. En dat is nog maar het begin van de ellende. Het omzetten van productieprocessen en ontslaan van werknemers kost Stellantis in de eerste helft van 2025 precies 531 miljoen euro.

De grootste last is het stoppen van het waterstofprogramma. Stellantis zag geen heil meer in de investeringen voor de werkbusjes en trok dus de stekker uit het programma. Die beslissing heeft verregaande consequenties. De miljoenen vliegen de deur uit door investeringen in en lening aan Symbio en ontwikkelingskosten. Het verloren aantal euro’s bedraagt 733 miljoen! Koekoek!

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, heeft ook Stellantis last van de importtarieven van de VS. Het bedrijf schat in zo’n 1,5 miljard euro te verliezen dit jaar, waarvan er in de eerste helft 300 miljoen euro al is verdampt. Door deze en andere kostenposten eindigt Stellantis het eerste half jaar met een nettoverlies van 2,3 miljard euro. Nog pijnlijker: in de eerste zes maanden van 2024 draaide Stellantis nog 5,6 miljard euro winst. Ai.

Tijd voor verandering

De man die alle problemen moet oplossen is Antonio Filosa. Hij is de nieuwe CEO van Stellantis. In zijn speech bij de halfjaarcijfers windt hij er geen doekjes om: Stellantis moet anders. Filosa zegt: ”Ons nieuwe leiderschapsteam is realistisch over de uitdagingen, maar zal de moeilijke beslissingen blijven nemen die nodig zijn om winstgevende groei te realiseren en aanzienlijk verbeterde resultaten te herstellen.” Vooral die moeilijke beslissingen zullen interessant zijn. Gaat Alfa Romeo op het hakblok? Of Maserati? Of misschien wel allebei? We gaan het zien!