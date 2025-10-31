Gecrashte 992 Sport Classic staat te koop in Nederland

Deze Sport Classic is nog steeds peperduur.

Investeren is lastig, maar met de 992 Sport Classic heb je wel een goede investering te pakken. Als je deze auto nieuw hebt gekocht ga je daar niet op afschrijven. Er is wel één voorwaarde: je moet ‘m heel houden.

Dat is de eigenaar van dit exemplaar helaas niet gelukt. Deze Sport Classic heeft een lelijke klapper gemaakt. Helaas hebben we geen informatie over de toedracht, we weten alleen dat de auto nu te koop staat bij René Bloem Schadeauto’s in Didam.

De Sport Classic is zowel linksvoor als linksachter beschadigd. Dit is hard genoeg gegaan om ook de airbags af te laten gaan. Verder is de voorruit kapot. Zonde, maar niks wat niet gerepareerd kan worden.

De auto is in ieder geval wel gebruikt waar ‘ie voor gemaakt is, dat moeten we de eigenaar nageven. Het hele idee van de Sport Classic is dat het een rijdersauto is, met achterwielaandrijving en een handbak. Dit zijn allebei zaken die de Turbo – waar de Sport Classic op gebaseerd is – niet heeft.

De aandrijflijn komt dus regelrecht uit de Turbo. Wel is het vermogen iets teruggeschroefd, van 580 pk naar 550 pk. Daarmee is het de sterkste achterwielaangedreven 911. En dan zit een ongeluk toch in een klein hoekje.

Waar de 997 Sport Classic maar in één kleur te krijgen was, kon je de 992 Sport Classic ook in andere kleuren krijgen. Daar heeft de eigenaar van dit exemplaar echter niet voor gekozen. De auto is ‘gewoon’ uitgevoerd in Sport Classic Grey, met een prachtige combinatie van bruin leer en pepita in het interieur.

Dan nu de hamvraag: wat moet deze auto nog kosten? Dat valt altijd tegen bij schadeauto’s van dit kaliber. De handelaar wil er €239.500 voor hebben. Dat is heel veel geld voor een gecrashte auto, maar je moet wel bedenken dat de nieuwprijs boven de €360.000 lag. En de waarde is sindsdien alleen maar gestegen. Het loont dus zeker om deze auto weer op te knappen.