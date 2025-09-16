Tesla trekt nu alweer stekker uit recent gelanceerde modelvariant

Ja, wat wil dit Amerikaanse merk nou?

Een modellengamma dat vaker van humeur verandert dan een Nederlandse politicus van partij. Dan hebben we het natuurlijk over Tesla. Net als jij rustig je tijd neemt om na te denken over een model, wijzigt de prijs of schrapt het merk zelfs een modelvariant. Dit keer is het weer raak.

De goedkoopste Cybertruck-variant is al na een paar maanden van de markt gehaald. Waar de achterwielaangedreven instapper voor sommigen nog een betaalbare manier leek om met de hoekige pick-up te shinen, is dat feestje alweer voorbij.

Voortaan begint de pret bij de AWD-versie. De Amerikanen moeten minimaal 79.990 dollar ophoesten. Dat is zo’n 10.000 dollar meer dan de geschrapte RWD, een verhoging van grofweg 14%. Geen goed nieuws voor wie net een nieuwe Cybertruck overwoog.

Goedkoopste Cybertruck kent te veel minpunten

Dat de RWD-variant niet lang houdbaar zou zijn, zat er eigenlijk al in. Tesla maakte er eigenlijk al een heel kaal ding van. Geen voorste elektromotor, waarmee de acceleratie naar 100 km/u ruim de helft trager dan bij de AWD. Flink minder laad- en trekvermogen. Geen luchtvering, geen standaard cover (het is immers een soort van pick-up) en ook geen 20-inch wielen. Je kreeg in plaats daarvan kale 18-inch exemplaren.

De armoede gaat door in het interieur. Geen geventileerde stoelen, stoffen bekleding, de helft van de speakers, en zelfs het tweede scherm achterin sneuvelde. Het voelde niet alleen als een uitgeklede Tesla Cybertruck. Het was een uitgeklede Tesla Cybertruck.

De Cybertruck was, in vergelijking met de Model 3 en Model Y, een premium model. Deze kale hapsnap-versie voelde dan ook een beetje gek. Want goedkoop was het nog steeds niet, maar je werd wel op heel veel dingen gekort. Eigenlijk was het gewoon logischer om 10k extra op tafel te gooien voor de AWD.

Misschien dat kopers dat dan ook massaal deden. Het is geen toevalligheid dat Tesla zo snel alweer de goedkoopste Cybertruck schrapt. Een probeersel zonder gewenst resultaat. En door.