Tesla trekt nu alweer stekker uit recent gelanceerde modelvariant

Ja, wat wil dit Amerikaanse merk nou?
Een modellengamma dat vaker van humeur verandert dan een Nederlandse politicus van partij. Dan hebben we het natuurlijk over Tesla. Net als jij rustig je tijd neemt om na te denken over een model, wijzigt de prijs of schrapt het merk zelfs een modelvariant. Dit keer is het weer raak.
De goedkoopste Cybertruck-variant is al na een paar maanden van de markt gehaald. Waar de achterwielaangedreven instapper voor sommigen nog een betaalbare manier leek om met de hoekige pick-up te shinen, is dat feestje alweer voorbij.
Voortaan begint de pret bij de AWD-versie. De Amerikanen moeten minimaal 79.990 dollar ophoesten. Dat is zo’n 10.000 dollar meer dan de geschrapte RWD, een verhoging van grofweg 14%. Geen goed nieuws voor wie net een nieuwe Cybertruck overwoog.
Goedkoopste Cybertruck kent te veel minpunten
Dat de RWD-variant niet lang houdbaar zou zijn, zat er eigenlijk al in. Tesla maakte er eigenlijk al een heel kaal ding van. Geen voorste elektromotor, waarmee de acceleratie naar 100 km/u ruim de helft trager dan bij de AWD. Flink minder laad- en trekvermogen. Geen luchtvering, geen standaard cover (het is immers een soort van pick-up) en ook geen 20-inch wielen. Je kreeg in plaats daarvan kale 18-inch exemplaren.
De armoede gaat door in het interieur. Geen geventileerde stoelen, stoffen bekleding, de helft van de speakers, en zelfs het tweede scherm achterin sneuvelde. Het voelde niet alleen als een uitgeklede Tesla Cybertruck. Het was een uitgeklede Tesla Cybertruck.
De Cybertruck was, in vergelijking met de Model 3 en Model Y, een premium model. Deze kale hapsnap-versie voelde dan ook een beetje gek. Want goedkoop was het nog steeds niet, maar je werd wel op heel veel dingen gekort. Eigenlijk was het gewoon logischer om 10k extra op tafel te gooien voor de AWD.
Misschien dat kopers dat dan ook massaal deden. Het is geen toevalligheid dat Tesla zo snel alweer de goedkoopste Cybertruck schrapt. Een probeersel zonder gewenst resultaat. En door.
Reacties
Johanneke zegt
Moest dit niet eigenlijk de versie worden met een bizar lage vanaf prijs, toen bij de aankondiging in 2019?
Off topic:
Waar is Jaapiyo? Mis hem al een weekend of 3. Even vakantie?
mx5wijf zegt
Misschien op cursus “stukjes schrijven zonder wappie content”
Johanneke zegt
Meh ben ik het niet mee eens. Ik hou wel van de andere kant van het nieuws. Veel van wat hij schrijft snijdt best hout hoor, maar je wordt in NL al snel weggezet als een wappie als je niet een echokamer van Hilversum bent. Je hoeft het ook niet overal met hem eens te zijn, dat is het mooie van het vrije woord.
Loek zegt
Riddle me this:
– in 2019 kondig je een concept car aan, waarvan je belooft dat ‘ie voor weinig geld, extreem veel performance en snel in productie gaat; zo snel mogelijk reserveren kost geld
– van 2021 tot 2022 komen vrijwel alle concurrenten binnen een jaar van aankondiging met een daadwerkelijk product op de markt
– 2024 (gosverdikkie VIJF JAAR LATER) komt dan eindelijk het product en het blijkt niet zo perfect te zijn als beschreven met allerlei gekke randzaken die op het concept niet zaten
– hij is ofwel veel duurder voor die beloofde specs ofwel niet zo potent als beloofd en bovendien, nogmaals, VIJF JAAR TE LAAT terwijl alle concurrenten al met een alternatief konden komen in die tijd
– en dan is de vanafprijs dus nu twee keer zo hoog als initieel beloofd
Waar zitten je hersens dan als je naar deze feiten kijkt en denkt: joah, die wil ik wel ja. Om vervolgens in een soort scheermes rond te rijden die overal elders ter wereld waar ze testen op dingen als voetgangersveiligheid niet door de keuring zou komen.
Ik zou me compleet opgelicht voelen als ik in 2019 een aanbetaling had gedaan. Maar goed, loze beloftes zijn kennelijk het nieuwe normaal.
Het is maar goed dat mensen die in 2017 een aanbetaling hadden gedaan voor een Roadster die auto al in 2021 hebben gekregen!