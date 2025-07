Ziehier, de ultieme Mercedes V12 combo

Een Maybach Pullman voor woon-werk en drie Zonda’s voor het weekend, wat wil je nog meer?

Drie Pagani Zonda’s op een rij is natuurlijk een waanzinnige combo, maar toch gaan we vandaag niet de Pagani’s centraal zetten. Deze auto’s hebben we namelijk al eens de revue laten passeren. We richten onze focus op de auto die ernaast staat. Deze heeft ook een Mercedes V12, maar dan in een totaal andere verpakking.

Het betreft een Mercedes-Maybach S 650 Pullman, die hetzelfde baasje heeft als de Zonda’s. De letters MY op het kenteken zijn namelijk zijn initialen (Mike Yin). Meneer Yin heeft duidelijk een voorliefde voor Mercedes V12’s, al heeft hij ook nog twee auto’s met een Ferrari V12 (Apollo IE’s) en twee met een W16 (dat kun je zelf wel invullen).

Al die hypercars zijn niet zo comfortabel, maar gelukkig heeft Mike Yin ook nog een Mercedes Pullman. Deze ‘daily’ is misschien nog wel zeldzamer dan een Pagani Zonda. We hebben geen cijfers, maar dit vlaggenschip van Mercedes is in zeer beperkte aantallen gemaakt. Ze worden ook niet meer gemaakt, want de Pullman keerde niet terug met de nieuwe generatie.

Met een lengte van 6,5 meter is de Pullman 1,05 meter langer dan de standaard Maybach en maar liefst 1,38 meter langer dan een gewone S-Klasse. De extra ruimte komt ten goede aan twee ultraluxe captain seats, in een gescheiden passagierscompartiment. Voor gasten zijn er ook nog twee achterwaarts gerichte stoelen, waarvan de zitting omhoog geklapt kan worden als ze niet in gebruik zijn.

Dit is een S 650 Pullman, wat betekent dat de auto van na de facelift dateert. Met deze facelift werd de S 600 Pullman de S 650 Pullman, die 100 pk extra kreeg. In deze versie levert de V12 630 pk en 1.000 Nm aan koppel. Zo komt dit gevaarte toch nog verrassend vlot van zijn plek.

Het nadeel is dat je overdwars op twee vakken moet parkeren, maar dit zijn waarschijnlijk privéplekken waar meneer Yin netjes voor betaald heeft. Dat kan er ook nog wel vanaf, als je zo’n autocollectie bezit.

Met deze epische combo pakt @europeancarshotsinsta deze keer de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

