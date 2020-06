NL dealer levert zestien nieuwe 911 Turbo S modellen af

Het stimuleringspakket van de Nederlandse overheid heeft duidelijk het gewenste effect gehad bij welgesteld Nederland. Porsche Centrum Gelderland levert vandaag liefst 16 nieuwe 911 Turbo S modellen af aan dolblije klanten.

Het wachten is natuurlijk op de nieuwe Porsche 911 GT3, maar voorlopig is de 911 Turbo S de meest spectaculaire 911 die je kan kopen. Bij de afgelopen generaties 911 vond ik de turbo persoonlijk een beetje meh, hoewel de 991 in de juiste samenstelling ook wel lekker kon zijn. De nieuwe generatie 992 met zijn dikke koets lijkt echter gemaakt voor de Turbo variant. De dikke billen zijn gevoelsmatig wat beter in verhouding met de rest van de auto. En het nummerbord zit altijd op de juist plaats.

Onlangs ging onze zilveren vos @wouter even op stap met een witte 911 Turbo S coupé. De conclusie was eigenlijk vrij makkelijk: je wil er een, maar het is wel een prijzig genoegen. De 911 Turbo S is sowieso al een dure auto en dan wil de overheid ook nog even BPM vangen. Simpel gezegd heb je het onder de streep over een ton of drie als je je goed in weet te houden met de opties. Voor Jan Modaal niet te doen dus. Voor Jan twee keer modaal ook niet trouwens.

Toch zijn er voldoende Nederlanders in een positie om meteen op de koop-knop te drukken, zo blijkt. Porsche Centrum Gelderland levert vandaag namelijk niet één, niet twéé, maar zestien Porsche 911 Turbo S-en af. Ik heb even vlug geteld en volgens mij zijn het elf cabrio’s en vijf coupé’s.

Het doet ons genoegen om te zien dat rijke Nederlanders ook niet meer bang zijn om kleur te bekennen. De exemplaren zijn uitgevoerd in een bonte mix van Pythongroen, Lavaoranje, Karmijnrood en Racing geel. Wat? Oh wacht…Ik zat even te kijken naar een Porsche dealer in Florida. Oké, nee alle zestien units zijn gewoon uitgevoerd in extreem saaie kleuren. Één exemplaar is volgens mij nachtblauw en één unit is een roodkapje, waarvoor kudos. Voor de rest is alles grijs. Sommigen zijn niet eens Aventuringrijs Aventuringroen, wat er nog een beetje sjeu aan geeft. Kom op jongens (m/v), jullie zien dat je je zo niet onderscheidt met je Golf van het Gooi.

Oké movin’ on. Je kan bijvoorbeeld het verschil checken tussen de velgen. De meeste exemplaren hebben de fraaie standaardvelgen, maar het Turbo Exclusive wiel en het Turbo S Exclusive Design wiel zijn ook vertegenwoordigd. Eigenlijk zijn alle 992 wielen fraai, dus je kan niet echt een verkeerde keuze maken. De meeste units zijn tevens uitgerust met de Audiesque ovale sportuitlaten. In mijn ogen nog steeds minder fraai dan de trapezium stortkokers, maar zo ‘in het eggie’ en in direct vergelijk ogen ze beter dan ik dacht. Live and learn. Een optie die je je sowieso kan besparen is de witgekleurde achterlichten. Rood is wel zo fraai. En de reflectoren in de bumper alsmede je derde remlicht blijven toch rood.

We wensen de kersverse eigenaren in ieder geval veel plezier toe met hun nieuwe aanwinsten. En dan zouden we kunnen afsluiten met de vraag ‘welke van de 16 zou jij willen hebben?’. In dat geval zou jij echter zeggen ‘doe die grijze maar’ om plusjes te jagen. Vandaar een andere vraag: hoe zou jij ‘m zelf samenstellen? Laat het weten, in de comments! Bonus punten als je je best doet op een Paint To Sample kleurtje met een link naar een plaatje erbij.

Image-Credit: Mick Kok