Deze Spyker kun jij misschien wél betalen

Voor een echte Spyker is het namelijk niets minder dan een koopje.

Spyker, je zou er boeken vol over kunnen schrijven… Oh, wacht… Maar goed, het is toch knap dat over een bedrijf dat in principe maar een paar jaartjes écht heeft bestaan nog altijd zoveel geschreven en gesproken wordt. Dan moet het toch wel iets bijzonders zijn, toch?

Nou, dat klopt. De auto’s die ze daar in Zeewolde hebben gebouwd zijn ook echt speciaal. Stuk voor stuk kunststukjes op wielen, ontworpen door Maarten de Bruijn en voorzien van een lekker dikke en stampende 4.2 V8 van Audi. Jammer alleen is dat alles wat zo bijzonder is, ook bijzonder duur is.

Er staan er slechts 2 te koop in Nederland en de goedkoopste moet toch altijd nog ruim 393.000 euro opbrengen. Tja, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, zeggen ze weleens. Maar gelukkig staat er nóg een Spyker te koop, maar deze keer met een veel vriendelijker prijskaartje.

Deze Spyker is goed voor de conditie

En dat terwijl ook deze Spyker een waar kunststukje is en zeker net zo zeldzaam. Er zijn er namelijk maar 50 van gebouwd. En een daarvan kan van jou zijn. het hoogste bod staat iets boven de 9000 euro, dus dat valt mee.

Tenzij je weet dat we het hier over een fiets hebben. Weliswaar een heel bijzondere, maar het blijft een fiets. En dan is 9000 piek misschien wel een beetje veel. Al schijnen er zat in strak lycra gestoken mannen met iets te dikke buik en een midlifecrisis zulke bedragen uit te geven aan een tweewieler. Maar dat terzijde.

De verkoper zegt er het volgende over:

In December 2009, Spyker and Koga, a renowned manufacturer of top bicycles, unveiled the ‘Aeroblade’. The Aeroblade is a custom titanium bike with specific Spyker details, including the Spyker technology look, Spyker colors and spokes design. The Aeroblade won the prestigious international Red Dot Design Award for Best Product Design 2006. The Aeroblade is produced as a limited edition series of 50 bicycles. Mooie woorden voor een dure fiets

Koop jij deze Spyker?

Het betreft dus een Spyker Koga Aeroblade uit 2009, een titanium fiets met een prijswinnend design. Met dezelfde velgen als de auto’s ook nog eens, dat schept toch een (fiets)band… En er zijn er dus maar 50 van. Of waren, misschien zijn er in de loop der jaren wel wat gesneuveld, dus is ie nóg zeldzamerderder.

Jij kunt er dus eentje bemachtigen. Lijkt dat je wat, dan kun je hier op deze link klikken en een bod uitbrengen. Is leuk man, gewoon doen. En mocht je nog een klein duwtje in de rug nodig hebben, lees dan het korte zinnetje hieronder zorgvuldig door. Dat trekt je misschien wel over de streep! Komt ‘ie hoor:

“Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar!”

Veel fietsplezier alvast!

Met dank aan Willem voor de tip!