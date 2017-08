Geely reageert op geruchten aankoop Fiat Chrysler

Er is een officiële reactie naar buiten gekomen.

Afgelopen week verschenen berichten in de media dat Geely interesse zou hebben in FCA. De Chinezen hebben ook het nieuws gezien en nu is er een reactie

Gui Shengyue, topman van Geely Automobile, zei vandaag tijdens een conferentie dat het bedrijf geen interesse heeft in een overname. “Op dit moment zijn er geen plannen”. Daarmee spreekt Shengyue de berichtgevingen tegen, al blijft de deur met deze uitspraak op een kier staan. De topman lijkt met het statement een eventuele overname niet uit de sluiten.

Het autoconcern doet goede zaken in China. In de eerste helft van 2017 wist Geely meer dan dubbel zoveel omzet te draaien in vergelijking met een jaar geleden. In de periode januari-juli 2017 zijn de verkopen met 89 procent toegenomen. Geely verhoogde afgelopen maand de verwachting voor 2017 met 10 procent. Het autoconcern denkt dit jaar 1,1 miljoen auto’s te verkopen. Ter vergelijking: de Chinezen verkochten vorig jaar 766.000 voertuigen.

In de nabije toekomst wil Geely meer techniek van Volvo gaan gebruiken voor auto’s van het concern. Daarnaast voegt Geely later dit jaar het merk Lynk & Co aan de portefeuille toe. Auto’s van dit merk komen ook naar de Verenigde Staten en Europa. Een gecamoufleerde sedan van Lynk & Co werd deze week al diverse malen gespot in Amsterdam. (Via Reuters (1) (2)

Foto: een sedan van Lynk & Co in 020 via @carspot15 op Autojunk