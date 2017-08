Een tweede generatie Audi A8 verpesten doe je zo

Man, man, man.

De A8 is het vlaggenschip van Audi. Een statige limousine met een forse nieuwprijs. Oudere generaties A8 zijn inmiddels een stuk betaalbaarder geworden. Helaas vallen ze dan soms ook in verkeerde handen. Deze D3 A8 is daar zo’n voorbeeld van.

Er is daadwerkelijk een tuningsbedrijf verantwoordelijk voor deze creatie. Het Duitse Kreutzmann Carbonmanufaktur om precies te zijn. De Audi kreeg bijzonder merkwaardige wielen van Radi8 en luchtvering van Air and Static. De A8 kan de grond letterlijk kussen. Handig voor eh.. ja, voor niks eigenlijk.

Daarnaast kreeg het zwarte monster nieuwe bumpers aangemeten. Het interieur werd niet met rust gelaten. Een overdaad aan carbon (je moet je naam immers waarmaken) kun je vinden op het stuur, de middenconsole en delen van het dashboard. De D3 was de tweede generatie A8. Het model werd geïntroduceerd in 2003. Inmiddels zijn we bij de vierde generatie Audi A8 beland.

Fotocredit: Air and Static’s via Facebook