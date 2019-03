Geen Chiron, maar wel andere hypercar voor Afrojack

Sommige mensen hebben echt een zwaar leven.

Uiteraard hebben we allemaal een superieure muzieksmaak, maar als het gaat om succesvolle muzikale exportproducten is Afrojack hofleverancier. Er is geen artiest met wie hij níet heeft samengewerkt en wereldwijd stromen de zalen vol met mensen die hem plaatjes willen horen draaien. Dat is een zeer lucratieve bezigheid. Aangezien Afrojack ook fervent autoliefhebber is, kan hij doen wat ons alleen in computerspelletjes lukt: dikke supercars verzamelen.

Al een tijdje geleden werd aangekondigd dat Afrojack en goede vriend Jeroen van den Berg samen een Bugatti Chiron hebben gekocht. Wat er precies is gebeurd met de gezamenlijke aanschaf, is niet bekend. Het resultaat is echter dat Jeroen van den Berg de poepchique (want donkergroene) Bugatti Chiron voor zichzelf houdt.

Hoe moet het nu verder met Afrojack? Hij heeft sinds kort een nieuw nummer uitgebracht genaamd ‘Ferrari’, daarin zou je onwillekeurig kunnen aannemen dat het een Ferrari is geworden. Niets is echter minder waar, want via de Instagram-pagina van goede vriend Jordy Dost (je weet wel, van JD Customs) kunnen we zien dat het iets anders is geworden, namelijk een heuse Bugatti Veyron. Welke Veyron het precies is geworden, is echter nog niet bekend. Dat het zijn nieuwe speeltje is, wordt bevestigd door de onderstaande tekst:

Waarvan akte. Tot zover Autoblog Boulevard.