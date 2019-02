Voici, dit is de Bugatti Chiron van Joene en DJ Afrojack

Elle est là.

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk daar: Jeroen van den Berg en onze favoriete plaatjesdraaier Afrojas hebben hun splinternieuwe Bugatti Chiron in ontvangst mogen nemen. Joene deelde gisteren een plaatje van de Franse schone op Instagram, met de bijgaande tekst ‘Love for myself through all my fuck ups #nevergiveup #mine’.

Het heeft wel even geduurd voordat het olijke duo hun nieuwste aanwinst in de armen heeft kunnen sluiten, want we schreven in oktober van 2015 al dat ze hun John Hancocks onder het koopcontract hadden gezet. En jij maar klagen dat je zo lang moet wachten op je nieuwe Hyundai Kona! Bugatti bouwt echter maximaal vijf Chirons per maand en mensen die al wat Veyrons hadden kregen voorrang in de wachtrij, dus zodoende.

Bij populaire super- en hypercars zijn dergelijke wachttijden minder bijzonder. Dat is overigens iets wat Joene maar al te goed weet en waar hij zelf ook klinkende munt uitslaat. Via zijn bedrijf Carlink voorziet de oom van Lil’ Kleine mensen die gisteren de Lotto gewonnen hebben en vandaag een supercar voor de deur willen hebben graag van nieuwe wielen.

Dan moeten we het natuurlijk nog even hebben over de spec van de Chiron. Eerder dachten we nog dat Jeroen en de Jas zouden opteren voor een saai ‘all black‘ exemplaar. Maar niets is minder waar! Tot onze blijde verrassing heeft de Chiron wel degelijk een kleurtje gekregen en wel donkergroen. Chique heur. We zijn alvast benieuwd welke koene ridder onder ons dappere Autojunk-spottersgilde de Franse hypercar als eerste weet te verschalken. Wat is jouw eerste indruk van de groene Bug?