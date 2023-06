GEEN nieuwe Volkswagen Beetle in de toekomst

Dat is slecht nieuws op de maandagochtend: er komt geen nieuwe Volkswagen Beetle.

De Volkswagen Beetle, of zoals wij hem kennen: de Volkswagen Kever, komt niet in een nieuwe vorm op de markt. Thomas Schäfer is de CEO van Volkswagen en zegt dat hij heeft uitgesloten dat de Beetle nieuw leven wordt ingeblazen voor het elektrische tijdperk. Dat is jammer, want een paar weken terug waren wij enthousiast over een mogelijke terugkeer.

Geen nieuwe Volkswagen Beetle

De meest geproduceerde wagen ooit komt dus niet terug. Maar ja, je weet hoe het gaat. Een CEO is ook maar een voorbijganger, dus misschien denkt een andere topman in de toekomst er anders over. Voor nu moeten wij genoegen nemen met de visie van de huidige baas. En hij zegt dat het goed is om vooruit te kijken, in plaats van achteruit.

Aan Autocar laat hij weten dat het belang van de huidige modelnamen belangrijk is. Die namen zijn heel herkenbaar en het bedrijf heeft er veel tijd en geld in geïnvesteerd. Denk aan namen zoals de Tiguan of de Golf. De CEO vervolgt: ‘waarom zou je deze laten gaan?’

Doodlopende weg

Ja, goede vraag. Niet laten gaan dus, maar misschien de Beetle naast deze namen introduceren? Nee, dat is blijkbaar niet de bedoeling. Schäfer zegt hierover:

Ik denk het niet, want er zijn bepaalde voertuigen die hun beste tijd hebben gehad. Het zou geen zin hebben om het terug te brengen.

Kleine kanttekening is dat hij het niet voor de volle 100% zeker weet. De beste man kan zo de politiek in, maar dat terzijde. Maar op dit moment is een herintroductie in een moderne, en wellicht elektrische, vorm totaal niet aan de orde.

De baas gaat verder met zijn verhaal door te zeggen dat het merk zichzelf altijd opnieuw moet uitvinden en nieuwe dingen moet uitbrengen. Het is net zo als toen de tijd van de Beetle voorbij was en de Golf geïntroduceerd werd. De CEO sluit af met dat je nieuwe modellen moet uitbrengen, maar tegelijkertijd bestaande moet optimaliseren.

Foto: Witte Volkswagen Beetle Dune gespot door @baidu