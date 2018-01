Geen ruime villa, wel een ruime garage*

Weer eens wat anders.

In de categorie huizen doen we het ditmaal op een andere manier. Geen prachtige villa met een gigantische tuin en puike garage. Nee, een woning op een industrieterrein met een kantoor en een groot bedrijfspand a.k.a de garage*!

De ligging is niet ideaal (of je hebt altijd al op een industrieterrein willen wonen), maar daar moet je als autoliefhebber doorheen prikken. In de bedrijfshal kunnen volgens Funda namelijk zeven auto’s gestald worden. Op de foto’s is echter slechts één auto te zien. Het gaat om een klassieke Rolls-Royce, zo te zien een trouwauto.

Bij het pand komt tevens een kantoor, ideaal als je een klein bedrijfje hebt. Kun je de boterham tussendemiddag eten bij moeders de vrouw, werken met je personeel in het nabijgelegen kantoor en geniet0n van autocollectie in de bedrijfsloods. De woning staat te koop voor 650.000 euro.