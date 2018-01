Dit automerk krijgt eindelijk een eigen dealer

In den beginne..

Het heeft even geduurd, maar het merk Genesis heeft eindelijk een eigen dealer gekregen. Uiteraard in thuisland Zuid-Korea. Hyundai heeft de tijd genomen, want de oprichting van Genesis Motors gebeurde reeds in november 2015.

Dat het wat langer heeft geduurd is niet zo vreemd. Immers moet het merk eerst een aantal modellen hebben om een showroom te kunnen vullen, al zijn er automerken die daar anders over denken (*kuch* Bugatti). In de tussenliggende periode hebben we kennis mogen maken met de G90, G80 en G70. Drie luxe sedans die een, in mijn ogen, behoorlijk appetijtelijk voorkomen hebben.

De dealer is te vinden in de luxe wijk Gangnam Style in de hoofdstad Seoul. Het pand bestaat uit twee verdiepingen en is vanaf juni operationeel.

Op de vrijgegeven plaatjes ziet het er allemaal wat doods en zakelijk uit, maar laten we hopen dat ze de boel nog een beetje opvrolijken. Er komt een speciale sectie waar klanten diverse interieur-opties en kleuren kunnen doornemen met de verkoper. Daarnaast komt er een mogelijkheid om een virtuele proefrit te ondernemen middels Augmented Reality. Er zijn vijf geprogrammeerde routes ingesteld die zich afspelen in de straten van Seoul.

Genesis Gangnam zal als flagship store gaan opereren. Het is de bedoeling dat elders op de wereld ook Genesis-dealers volgen.