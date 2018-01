Rolls-Royce zet stoel van 43k euro in showroom

Why?

Is de verkoper bezig en moet je even wachten? Plaats je hoffelijke derrière dan in deze zetel. Tot en met 19 januari heeft Rolls-Royce deze stoel, genaamd Elysium-R, bij een dealership in Londen staan. Het prijskaartje is 38.000 Britse pond.

De stoel moet korte metten maken met de zwaartekracht zoals je die kent. En nog tig andere interessante krachttermen. Het komt er gewoon op neer dat de stoel lekker zit. Althans, ik mag het van ganse harte hopen. Helaas geeft de Elysium-R geen uiterst prijzige indruk. Tante Els zal niet op de verjaardag zeggen “Goh, heb jij daar nou een stoel van 43.000 euro in de woonkamer staan?”.

De zetel is gemaakt van zwart leder met chrome onderdelen. Het frame is van amandel goud.. De stoel komt in een gelimiteerde oplage van 18 stuks, dus wees er snel bij. Door zijn slimme ontwerp zorgt de stoel tevens voor een betere bloedcirculatie. Nog een reden om je vrouw te overtuigen de Elysium-R te kopen. Het lijkt me ook een fantastische ervaring om vanuit deze stoel wat stukjes te tikken. Bij deze een oproep aan @autoblogger. Ik zie de Elysium-R wel in mijn kerstpakket verschijnen.

