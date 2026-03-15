Lijstje: de hoogtepunten van de Audi A8 op een rij

Audi heeft de orderboeken gesloten voor de A8, voordat er een opvolger komt pakken wij even de hoogtepunten erbij.

Als je in Nederland een Audi A8 wil bestellen, kom je al een tijdje van een koude kermis thuis. Nou is dat wel vaker zo, maar kort geleden werd duidelijk dat ook Duitsland de orderboeken sluit. Dat betekent dat de Audi A8 ook daadwerkelijk uit productie gaat. In ieder geval de huidige generatie die het sinds 2017 volhoudt.

Hoogtepunten Audi A8

Audi is nog niet kraakhelder geweest over een opvolger. Die verwachten we wel, maar het kan alle kanten op. Het is nog niet eens bevestigd of Audi wel een nieuwe toplimousine ambieert. Een in memoriam is het dus niet perse, maar tijd voor een lijstje is het natuurlijk heel makkelijk. Vandaar dat we even de geschiedenis van de Audi A8 in duiken om de hoogtepunten erbij te pakken!

Audi V8 (Typ. 4C)

We moeten voor de hoogtepunten van de Audi A8 beginnen bij zijn voorganger. Dat was de Audi V8 uit 1988. Dit was de eerste echte toplimousine van Audi boven de 200, de toenmalige A6. Zoals de naam doet vermoeden met een V8 voorin, eerst 3.6 liter groot met 250 pk. Dit blok vond zijn oorsprong door twee 1.8 liters uit een Golf GTI in een V-vorm te plaatsen. De 3.6 was goed voor 250 pk. Later kwam een 4.2 liter grote unit met 280 pk, dit was de voorloper van de welbekende 4.2 liter V8 die in latere Audi’s een rol ging spelen. De Audi V8 was de eerste Audi met V8, maar er waren ook geen andere opties voor de grote limo. Dan moet je maar een 200 kopen.

De Audi V8 was geen megasucces. Het doel was natuurlijk om mee te doen met Mercedes en BMW die met de 7 Serie (E32) en S-Klasse (W126 en gedurende de run van de V8 de W140) bewezen dat een toplimousine het toppunt van prestige is. Een verlengde 200 met V8 is dat niet (voldoende). Over verlenging gesproken, de Audi V8 was er als normale versie of als verlengde L-versie. Dat zou wel een belangrijke verdeling worden. De V8 dipte een teen in het water, maar een echte toplimousine moest echt de strijd aan gaan met de baanbrekende W140, de evergreen E38 en de nieuwe speler Lexus LS400. Leuk feitje: voor de vrouw van Ferdinand Piëch is er één Audi V8 Avant gebouwd.

Audi A8 (Typ. 4D / D2)

Het eerste bewijs voor een opvolger van de Audi V8 kwam in 1993 met de Audi ASF Concept. Deze glimmende limousine, afgewerkt in gepolijst aluminium, lijkt een soort iets meer productieklare versie te zijn van de Audi Avus in gelijkwaardige kleur en velgen. Dat gepolijste aluminium was zeker niet per ongeluk: de Audi ASF was vooral bedoeld om het Audi Space Frame (hence the name) te introduceren. Voor een grote auto besloot Audi dat het kon lonen om de basis en de carrosserie op te trekken uit aluminium om gewicht te besparen zonder stijfheid te verliezen.

Dat productieklare bleek bepaald niet overdreven te zijn. In 1994 introduceerde Audi de A8, de opvolger voor de V8. Deze nam de namenlogica over die Audi ging gebruiken en nog steeds gebruikt met een A en een nummer in de rangorde. De A8 zit daarboven en tot op heden is dat de topklasse gebleken, helemaal als je de verlengde A8 L neemt. Omdat het nu een op zichzelf staand model was, kon Audi er een veel statigere en technologisch meer geavanceerde auto van maken. Aluminium was ook geen verkeerde zet, een compleet basismodel A8 woog slechts 1.435 kg droog. Een S-Klasse W140 woog alles vanaf 1.890 kg en een E38 7 Serie was niet lichter dan 1.670 kg. Los van de naamswijziging naar A8 was er nog een V8 beschikbaar, 3.7 of 4.2 liter groot. De basismotor was echter de 2.8 liter V6 en ook waren er twee diesels: de 2.5 TDI V6 en de lekker dikke 3.3 liter V8 TDI.

Na een subtiele facelift in 1999 wijzigde er aan het uiterlijk van de A8 vrij weinig, behalve deze coole pannenkoekvelgen. Technisch werd het motorenpalet iets herzien met voor het laatste jaar de toevoeging van een bijzondere motor. Dat was de welbekende 6.0 liter grote W12 met 420 pk, zonder turbo’s. Om even een beeld te krijgen van wat de motor uitmaakt qua gewicht: met de W12 steeg het gewicht naar 1.940 kg. De statige eerste A8 zorgde er in ieder geval voor dat Audi nu een serieuze speler was in dit segment. Een nieuwe modellijn was geboren.

Audi S8 (Typ. 4D / D2)

We kunnen het niet over de hoogtepunten van de Audi A8 hebben zonder de Audi S8 te benoemen. Voor de W12-versie was dit de meest gewelddadige A8 die je kon krijgen. De 4.2 liter V8 kreeg 340 pk om naar 100 te kunnen sprinten in 5,5 seconden. Wat de S8 zo leuk maakt is dat je kenner moet zijn om te spotten dat ‘ie speciaal is. De Avus-velgen van het concept keerden terug, evenals aluminium spiegelkappen en een subtiele dubbele eindpijp. Zo heerlijk simpel. De S8 overleefde de facelift en kreeg 360 pk.

Audi A8 (Typ. 4E / D3)

Het succes van de Audi A8 werd doorgezet met de tweede generatie. In theorie is het veel van hetzelfde, een aluminium basis en carrosserie om een grote auto iets lichter aan te laten voelen. De tweede generatie A8 zette qua design een nieuwe koers in, wat we later gingen terug zien op auto’s als de A6 en A4. Tenminste, op één element na, komen we zo op terug. Technisch kreeg de A8 een vergelijkbaar palet motoren als zijn voorganger, een bonte mix. Een V6 in 3.0 of 3.2 liter, een 3.7 of 4.2 liter grote V8 en de 6.0 liter grote W12 bleef ook. Dieselen kon met een 3.0 liter grote V6 of een 4.0 dan wel 4.2 liter grote V8. De Audi A8 deelde zijn basis met de Volkswagen Phaeton en Bentley Continental. Daar de Bentley enkel de W12 gebruikte, had de Phaeton een vergelijkbaar motorenaanbod.

Eén van de grote toevoegingen aan de A8 was de eerste generatie Multi Media Interface (MMI) wat de basis ging vormen voor Audi’s centrale bediening voor de bestuurder. Andere debuten voor Audi met de A8 D3 waren bi-xenonkoplampen, adaptieve luchtvering, navigatiesysteem, een automatische zesbak en meer. De achterlichten en remlichten bestonden uit ledlampen, nog niet veel fabrikanten deden dit. De eerste A8’en lijken nog erg op de voorganger, met rechthoekige koplampen en een rechthoekige grille ertussen. De nieuwe designtaal van Audi omvatte echter een bijzondere keuze: de grille werd een groot stuk gaas wat de grilles in de bumper en tussen de koplampen uit één stuk liet ontstaan met chromen omlijsting. De Single Frame Grille was geboren. Een subtiele facelift in 2005 veranderde bijna niks aan de styling, maar introduceerde wel deze grille.

Audi voorzag de A8 van nog een update in 2007, met nieuwe achterlichten en herziene details. Ook was er nu ruimte voor een paar nieuwe veiligheidssystemen zoals adaptieve cruise control, forward collision warning, dodehoekassistent en lane keep assist. Nu gemeengoed, voor 2007 aardig baanbrekend.

Audi S8 (Typ. 4E / D3)

Ook de Audi S8 keerde terug in 2006 en net als de voorganger was het qua motorgrootte niet de topper. Qua vermogen was het deels de range-topper, want hij kreeg even veel pk als de A8 L W12. Het bijzondere aan de Audi S8 was dat er een compleet andere motor gebruikt werd. In plaats van een V8 of W12 kwam er een 5.2 liter grote V10 voorin de Audi S8 te liggen. Goed voor 450 pk en een sprint naar 100 in 5,1 seconden. Dit blok is losjes gebaseerd op de V10 uit de Lamborghini Gallardo. Optisch bewees ook deze S8 dat het makkelijk is om de A8 subtiel dikker te maken. Iets grotere velgen, vier eindpijpen en een iets anders getekende voorbumper en grille, maar verder bleef het subtiel. Of je moet toevallig de V10-badge op de flank spotten.

Audi A8 (Typ. 4H / D4)

Als je kijkt naar de hoogtepunten per generatie van de Audi A8 valt op dat de auto lekker zichzelf blijft. De compleet nieuwe A8 uit 2010 pakte wat de A8 groot maakte, en verbeterde het op elk vlak. Hij leek nog erg op zijn voorganger, maar dan in lijn vallend met nieuwe Audi’s. De motoren bleven ook grotendeels hetzelfde, met nu een 6.3 liter grote W12 (500 pk) als topper. Groot nieuws zat onderaan: voor het eerst kwam de Audi A8 met een viercilinder. De 2.0 TFSI werd gekoppeld aan een 54 pk sterke elektromotor, goed voor 250 pk in totaal. Innovaties omvatten onder andere ledkoplampen met automatisch grootlicht, een touchpad voor het MMI dat handschriften herkent, geoptimaliseerde rijassistenten en Night Vision Assistant.

Bij de voorgaande A8’en was de facelift aardig subtiel, maar die voor de D4 was aardig ingrijpend. Vooral omdat nieuwe koplampen nog een stapje verder gingen en matrix-led introduceerden, evenals de inmiddels welbekende sequentiële richtingaanwijzers. Ook nieuw waren een head-up display, actieve lane keep assist, 360 graden-camera en actieve geluidsonderdrukking voor de W12-versie.

Audi S8 (Typ. 4H / D4)

Uiteraard kwam er weer een Audi S8, maar V10-liefhebbers kwamen van een koude kermis thuis. De 4.0 liter V8 moest nu het werk doen, dankzij twee turbo’s goed voor 520 pk. Daarmee sprintte deze powerlimo naar 100 in 4,2 seconden. De motor is vergelijkbaar met wat je in de RS 6 en RS 7 kreeg, maar zonder de RS-behandeling voor de A8. In dat tweetal was de motor dan ook goed voor een iets flinkere 560 pk.

Audi S8 Plus (Typ. 4H / D4)

Dat loste Audi op na de facelift. De technische veranderingen kwamen mee met de facelift, maar de S8 bleef steken op 520 pk. Er kwam wel een nieuwe versie die dezelfde motorspecs kreeg als de Audi RS 6 Performance. Dat betekent dat de V8 nu goed is voor 605 pk en 750 Nm. Waarmee de sprint van de Audi S8 voor het eerst daalt naar onder de 4 seconden. Net als de RS 6 kon je een pakket aanvinken waarmee de top stijgt van 250 km/u naar 305 km/u.

Audi A8 (Typ. 4N / D5)

De hoogtepunten van de Audi A8 eindigen natuurlijk bij de laatste en tot voor kort huidige A8. Zijn voorganger bleef dus aardig gelijk aan het model uit 2002, wat de D5 uit 2017 een aardige metamorfose maakt. De styling is een stuk scherper, met veel meer subtiele rondingen. De W12 verviel, waardoor een 4.0 liter V8 nu de topmotor is. Nieuw voor deze generatie A8 is het toevoegen van een elektromotor met stekker aan de 3.0 V6 om tot de eerste A8 PHEV te komen. Zoals altijd previewde de A8 D5 de vernieuwde designtaal van Audi en het nieuwe interieur met twee touchscreens.

Ook bij de D5 was de facelift van de Audi A8 vrij ingrijpend. Het hele front is vernieuwd met een bijzonder patroon in de grille, nieuwe koplampen en nieuwe achterlichten. Wederom is er de keuze tussen A8 en A8 L voor als je de benen beter kwijt wil. In Nederland werd het motorenaanbod compleet gestript, in de laatste jaren was enkel de 60 TFSI e (3.0 V6 PHEV) nog leverbaar.

Audi S8 (Typ. 4N / D5)

Op één motorisering na dan: de Audi S8 keerde ook weer terug in 2020 en eigenlijk lijkt het allemaal tegen te vallen. Diezelfde 4.0 liter Biturbo V8 doet het werk, nu met 571 pk. Dat is een stuk meer dan de vorige S8, maar weer minder dan de S8 Plus. Die laatste keerde ook niet terug. Voor het eerst in de geschiedenis van de A8 kon je de S8 krijgen als L. Dat dan weer wel.

De facelift veranderde, behalve de styling, niks wat niet meegenomen werd met de facelift van de normale A8. Nog steeds 571 pk en geen Plus-versie.

BONUS: Audi A8 Horch (Typ. 4N / D5)

Als de hoogtepunten van de Audi A8 ons iets leren: het is een prestigieus apparaat. Toch was ‘ie niet prestigieus genoeg voor China. Er kwam een versie die met meer dan een knipoog lijkt te kijken naar de Mercedes-Maybach S 680. Vandaar dat Audi een iets hoger in de markt geplaatste A8 introduceerde in dezelfde stijl: allerlei extra luxe en uiterlijke tierelantijnen. Als kers op de taart deed Audi wat Mercedes ook deed met Maybach: een oude naam uit de mottenballen halen. Horch is één van de vier merken die fuseerden om Audi te vormen en dus werd het als goede toevoeging geacht voor een extra lange A8. De A8 L Horch is 130 mm langer dan een A8 L met een totale wagenlengte van 5,45 meter. Pannenkoekvelgen en extra chroom hoort er allemaal bij, voor Maybach-esque two-tone moet je bijbetalen. De Horch bleef in China en dit is tot dusver de enige Audi met dit label.

SUPERBONUS: MTM S8 Talladega S

Net als dat er nooit een BMW M7 is geweest, heeft Audi nooit een RS 8 gebouwd. Je zou zeggen, dat is ook niet nodig. Het verschil zit ‘m er altijd in dat BMW en Audi hun sportdivisies beschouwen als aparte merken. M7 of RS 8 betekent dus dat M GmbH en Audi Sport GmbH zich ermee hebben bemoeid. Dat is nooit gebeurd, ondanks dat een Audi S8 Plus eigenlijk precies is wat een RS 8 zou zijn. Dat zorgde ervoor dat bekende Audi-tuner Motoren Technik Mayer of MTM iets bijzonders kon doen. Die hebben vaker de Audi S8 bij de kladden gepakt, maar de MTM S8 van de D4-generatie werd de heftigste ooit. Onder de noemer MTM S8 Talladega was de 4.0 liter V8 al goed voor 760 pk, maar dankzij de S8 Talladega S werd dat getal uiteindelijk 802 pk(!) en 945 Nm. Om het te laten lijken alsof Audi Sport GmbH toch heeft geholpen aan de Talladega S, is er een RS 6-esque voorbumper toegevoegd, evenals een carbon lipspoiler en een uitgesproken diffusor met twee flinke stortkokers in plaats van vier middelgrote.