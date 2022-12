Boetetarieven voor 2023: dit gaat het worden

De boetetarieven voor 2023 zijn niet mals.

Verkeersovertreders en de overheid kunnen niet zonder elkaar. Het is in principe vrij duidelijk. Om te zorgen dat het niet complete chaos is op de wegen, zijn er regels. In Nederland worden de regels flink aangescherpt. We willen niet alleen veilig kunnen rijden, maar het ook zo min mogelijk uitstoten. Dus sukkelen we met 100 km/u achter elkaar.

Maar er is nog een angel: inkomsten. In Nederland is iets al snel een overtreding en zijn de boetes niet mals. En we hebben een leuke verrassing voor je: dat wordt alleen maar erger. De boetes worden niet alleen duurder, men gaat ook makkelijk afronden én er komen nog wat incassokosten bovenop.

Boetetarieven voor 2023

De reden is vrij simpel: de hoge inflatie. Daar baalt niet de alleen de Nederlandse inwoner van, maar de overheid ook. We scoren tegenwoordig al veel minder boetes, omdat we ons meer en meer aan de regels van De Staat houden. Dus wellicht kunnen zo op deze manier de gemiste inkomsten compenseren.

We hebben even wat opvallende boetetarieven voor 2023 op een rijtje gezet, speciaal voor jou:

Overtreding Boetetarieven voor 2023 Niet tonen kentekenbewijs 50 euro Fout parkeren 110 euro Stilstaan op verkeerde locatie 110 euro Geen verlichting in bebouwde kom 110 euro Geen gordel dragen 160 euro Geen geldige APK 160 euro Verkeerde richting aangeven 160 euro Verkeerde lichten voeren 160 euro Rijden op versleten banden 160 euro Links plakken 240 euro Meer passagiers dan zitplaatsen in auto 240 euro Rechts inhalen 280 euro Onnodig toeteren en tütteren 280 euro Geen voorrang geven 280 euro Met lekkende motor rijden 280 euo Telefoon vasthouden 380 euro Rijden met kapotte uitlaat 320 euro Te luide uitlaat 320 euro Geen verzekering 400 euro Tot 10 km/u te hard fietsen 40 euro Boven 10 km/u te hard fietsen 60 euro Vasthouden banaan in auto Gratis 20 km/u te langzaam rijden Gratis Luisteren naar het Radio 10 nieuws Gratis

kleine noot, al deze bedragen zijn nog voorlopig. De Tweede Kamer is op dit moment er druk over in conclaaf. Er zijn enkele partijen die het onzin vinden dat de boetes nog hoger gemaakt worden. De Haagse Gutmenschen pareren dat met ‘het zijn eenvoudig te voorkomen boetes’. Tja, als dat het argument is voer de politiestaat druk nog wat op en maak elke boete 5.000 euro.

Via: AD Auto