Uitslag GP Miami aangepast vanwege straf Alonso

De uitslag van de GP Miami is aangepast. Daar is iemand heel erg blij mee.

De GP van Miami 2022 was stiekem een draak van een Grand Prix. Een matig baantje op een industrieterrein met een hoop plastic fantastic eromheen. Het is Amerikaans, het is show en het over de top. Dat kan goed uitpakken, kijk maar naar de GP van Amerika in Austin. Bij Miami moeten ze het recept nog even verfijnen.

Wel moeten we toegeven dat er redelijk wat actie was op de baan. Niet zozeer vooraan, overigens. Verstappen kon redelijk onbedreigd naar de overwinning rijden. Alleen na de safetycar werd het nog heel eventjes spannend.

Uitslag GP Miami aangepast

Zoals wel vaker, is het in het middenveld ongemeen spannend. McLaren, Alpine, AlphaTauri en Alfa Romeo lijken heel erg aan elkaar gewaagd te zijn. Met af en toe een Haas of Aston Martin als afwisseling. Het is tekenend dat alle teams al punten hebben gescoord. Ook 17 coureurs van de 21 hebben punten op zak.

Over punten gesproken, de verdeling ervan is een tikkeltje anders dan aangenomen. De stand in het coureurskampioenschap en constructeurskampioenschap is op basis van de raceuitslag. Echter, deze is gewijzigd. Maak je geen zorgen, Max Verstappen is nog altijd de winnaar. Het gaat om het akkefietje tussen Alonso en Gasly.

Goed nieuws voor Stroll

Daarvoor kreeg Fernando Alonso een straf van 5 seconden. Daardoor valt hij buiten de top 10, aanvankelijk stond hij op P9. Dit betekent dat Alexander Albon stijgt naar de 9 plaats!

In plaats van 1 punt, heeft hij nu twee verse punten erbij (en komt hij op 3 in totaal voor 2022). Ook voor Lance Stroll is het goed nieuws, want hij stijgt naar P10 en pakt zo ook een WK-punt, waarmee hij zijn punten voor 2022 verdubbelt!

