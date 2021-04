Geheime Tesla Model 3 in Canada is nu minder geheim - Autoblog.nl

Subsidiesparen op en top: Tesla deed het met de Model 3 in Canada. Nu moet het echter iets minder omslachtig.

Je ziet het vaak in Nederland: elektrische auto’s die aangeboden worden als ‘lokkertjes’. Dit is niet de meest potente versie, maar wél de versie die in aanmerking komt voor bijvoorbeeld lage bijtelling of de 4.000 euro die je terugkrijgt. Een goed voorbeeld was de Hyundai Kona Electric 64 kWh. Toen je de beste bijtelling kreeg voor een prijs van minder dan 45.000 euro, kostte deze toevallig slechts 44.995 euro.

Canada

Tesla pakte het anders aan toen de Model 3 in Canada net buiten een regeling viel. Aldaar werd ook ingesteld dat je een cashback van 5.000 Canadese dollars (CAD) krijgt als de auto minder dan 45.000 CAD kost. Om in de regeling te vallen, moest de auto een vanafprijs hebben van minder dan 45.000 CAD en met opties niet boven 55.000 CAD kosten. Let wel: we hebben het over bedragen van omgerekend 30.700 tot 36.800 euro. Tesla zette de Model 3 in Canada origineel te koop voor rondom 47.000 CAD (31.500 euro). Daarmee valt hij net buiten te boot.

De oplossing leek simpeler dan je denkt. Er kwam een speciale Tesla Model 3 voor Canada, nergens anders. Deze had een belachelijk rijbereik van 151 km, wat de auto zo goed als onbruikbaar maakt als goede EV in de huidige tijd. De grap is: Tesla wilde ook helemaal niet dat je deze kocht. Nee, als de Model 3 aangeboden werd als deze schraapversie voor 44.999 CAD, viel de reguliere Standard Range Plus in de subsidieregeling en kon je daar 5.000 CAD op terugkrijgen. Deze komt veel verder (426 km) en kostte slechts 2.000 CAD meer.

Minder geheim

Dat Tesla de schraapversie van de Model 3 alleen gebruikt als lokaas in Canada, blijkt uit de mogelijkheid om hem te kopen. Als je hem wilde, moest je er specifiek naar vragen in de Tesla Store of door te bellen. Hij werd ook niet geadverteerd. Je moest dus al weten dat ‘ie bestond en dan ook nog eens zo gestoord zijn om deze ondermaatse Tesla te kopen. Naar verluidt hebben mensen dat wel gedaan, trouwens. De 151 km-versie is een reguliere SR+ die met software beperkt is, maar de software kan niet ongedaan worden onder bijbetaling. Eens 151 km, altijd 151 km.

Het is niet bekend of het een tik op de vingers door de overheid is geweest, maar Tesla is er inmiddels minder geheimzinnig over. Als je een Tesla Model 3 samenstelt in Canada is er een nieuw hokje wat je kunt aanvinken, namelijk het bereik beperken tot 151 km.

Opvallend is dat de prijzen van de Tesla Model 3 in Canada sowieso aangepast zijn, dus de SR+ is al ietsje duurder dan hij was. De 151 km-versie valt nog steeds de grens van 45.000 CAD, de geadverteerde prijs is inclusief kosten voor rijklaar maken. Hij is nu toch 6.000 CAD goedkoper dan de Standard Range, maar heeft nu ook net meer dan een derde van het rijbereik. Wij weten wel wat de slimmere keuze is. (via Electrek)