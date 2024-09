Gratis onderhoudsbeurt voor Carrera GT-eigenaren

Licht aan het einde van de Porsche Carrera GT-tunnel.

Hoe frustrerend om een legendarische auto als een Porsche Carrera GT te hebben en er eigenlijk niet mee te kunnen rijden? Het is al meer dan een jaar geleden dat de Duitse autofabrikant een terugroepactie in het leven riep voor het beest met de V10. Het onderdeel voor de ophanging was echter niet voorradig, daardoor moesten Carrera GT-eigenaren wachten op een fix. Tot die tijd benadrukte Porsche vooral niet te rijden met de auto.

Porsche Carrera GT terugroepactie: stilstaan of doorrijden

Eigenaren hebben gemengd gereageerd op het advies van Porsche. De ene Carrera GT-eigenaar liet zijn of haar exemplaar braaf in de garage staan, meer dan een jaar lang, wachten op de fix. Andere Carrera GT-eigenaren staken de spreekwoordelijke vinger op en bleven gewoon rijden het met monster, tot roadtrips aan toe. Onder andere YouTuber Doug DeMuro bleef doorrijden met zijn exemplaar.

Voor de groep die braaf heeft gewacht is er licht aan het einde van de tunnel. Porsche is namelijk recent begonnen met het oproepen van Carrera GT’s om de fix aan de ophanging uit te voeren.

Dat niet alleen, vanwege al het ongemak krijgen eigenaren een gratis onderhoudsbeurt. Een jaar stilstaan is slecht voor iedere auto, wat dat betreft aardig van Porsche dat ze dat doen. Volgens The Autopian gaat het om een beurt ter waarde van 3.240 dollar in de Verenigde Staten. Met de beurt installeert Porsche tevens een kosteloos een set Pilot Sport Cup 2 N-Spec’s. Want rondrijden op oude banden in een Carrera GT wil je niet.

De recall gaat helemaal terug naar april 2023. Corrosie in combinatie met zout zou ervoor kunnen zorgen dat de draagarmen kunnen breken. Als je dit tijdens een autorit overkomt is een crash onvermijdelijk, zeker op hogere snelheid.

Eind goed, al goed. Kunnen Carrera GT-eigaren eindelijk weer met een gerust hard de weg op gaan. Wel doen hè. Stelletje investeerders die hopen op waardevermeerdering.

Foto: nielskeekstra via Autoblog Spots