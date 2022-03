Nederlandse Ferrari 812 in vuur en vlam in Ambt Delden

Wat een leuke dag had moeten worden, eindigde in vuur en vlam voor deze Ferrari 812 in Ambt Delden.

Het is gevoelsmatig alweer enige tijd geleden dat er een Ferrari tot op de grond toe af is gebrand. Nou is dat natuurlijk een goede zaak, want elke Ferrari meer op deze wereld maakt de wereld weer een stukje beter. Maar helaas is de wet der percentages nou eenmaal zo dat het op een gegeven moment weer moest gebeuren. Vandaag is die dag dan aangebroken. Een donkerrode (fraai kleurtje) Ferrari 812 op Nederlands kenteken, ging vanmiddag namelijk in vuur en vlam. Daarmee zet de Ferrari onbedoeld meteen Ambt Delden op de kaart, een plaats met circa 1.800 inwoners in Twente waar, behalve die 1.800 man verder nog niemand van afwist.

Raspeerd

De brandweer werd in de vroege middag gealarmeerd voor een autobrand aan de Kanaaldijk. Ter plaatse bleek het dus te gaan om dit V12-raspeerd. De auto stond toen al volledig in brand aan de achterkant. Bij dit model Ferrari zit daar uiteraard niet de motor, dus we speculeren dan maar dat iets rondom de uitlaten wellicht vlam heeft gevat? De brandweer kon in ieder geval niet meer voorkomen dat de auto volledig uitbrandde aan de achterzijde. Gelukkig raakte niemand gewond. Dat de zwaar beschadigde Ferrari door een bergingsbedrijf moest worden afgesleept, zal je, in tegenstelling tot sommige berichten op internet, waarschijnlijk niet verbazen.

Domper

Het is natuurlijk een dikke domper voor de eigenaar. Getuige de sticker op de voorruit deed de auto mee aan de Streetgasm carmeeting, die vandaag de Achterhoek opfleurde/onveilig maakte. 125 auto’s hadden zich verzameld en de politie was al druk bezig geweest om de nodige bonnen uit te delen. Met name vanwege te kleine kentekenplaatjes die de eigenaren van de exoten prefereren boven de onmogelijk gigantische GAIK-platen.

Brandblussers

Dat verpest de lol natuurlijk ook, maar de bestuurder van de Ferrari had gegeven de keuze waarschijnlijk liever een boete gehad dan een afgefikte exoot. Enfin, het Nederlands straatbeeld is weer wat minder fraai geworden vandaag. Laten we hopen dat de andere Ferrari-rijders nu maar een paar extra brandblussers inslaan.

Image-credit: News United