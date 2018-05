Geld over? Lease deze Pagani voor 25.000 per maand!

But wait, there's more...

Een échte Pagani koop je niet op elke straathoek. Bevind je jezelf op de juiste plek, dan kan het misschien wel zo ogen, maar het aanschaffen van zo’n peperdure Italiaanse hypercar is niet eenvoudig. Een Amerikaanse leasemaatschappij probeert daar nu verandering in te brengen, door de Pagani Huayra Roadster in haar gamma op te nemen. Uiteraard gaat dit je wel het één en ander kosten.

Het Amerikaanse Putnam Leasing staat erom bekend dat het dure auto’s aanbiedt via een leaseconstructie, maar nu het de Huayra in haar programma heeft opgenomen valt de rest op armzalige wijze in het niet. De leasemaatschappij biedt o.a. auto’s van Rolls-Royce, Ferrari en McLaren aan. Het spreekt voor zich dat je gemakkelijk duizenden euro’s per maand kan stukslaan op dergelijke bolides, maar wanneer je maandelijks een volledig jaarsalaris kunt spenderen aan één auto, dan begint het spelletje pas echt duistere vormen aan te nemen.

Dit is precies het geval met het leasecontract dat Putnam heeft opgesteld voor de Huayra Roadster. Wie de gigantische financiële verbintenis aandurft, mag gedurende een periode van vijf jaar maandelijks 25.339 dollar overmaken naar het adres van de leasemaatschappij. Dit is overigens niet alles, want voordat je de sleutels krijgt overhandigd, moet je eerst een aanbetaling doen van 700.000 dollar. Zonder die aanbetaling ben je 1.520.340 dollar kwijt. Reken je de aanbetaling erbij, dan betaal je ‘slechts’ 2.220.340 voor een auto die fabriek af om en nabij de 2.7 miljoen dollar kost.

Het is een interessant optie voor überrijken die geen zin hebben om de ware eigenaar van een Pagani te zijn. Toch vraag ik me af precies hoeveel van die welvarende sloebers nu eigenlijk een Pagani kunnen leasen. De Italianen hebben er immers maar veertig gemaakt. Delen, dan maar?