Verrassende bieder betaalt 4,2 miljoen voor Senna’s McLaren

Of nou ja, 'verrassend'.

Gisteravond was Monaco het toneel van een grote veiling van Bonhams. Tussen de talloze Porsches en Bugatti’s stonden daar op toepasselijke wijze echter ook een aantal Formule wagens, met als ongeëvenaarde kopstuk de McLaren MP4/8A waarmee Ayrton Senna zijn zesde en laatste overwinning in het prinsendom pakte. Het was misschien niet de verwachte biedoorlog, maar de winnende partij zal ongetwijfeld blij zijn met het koopje.

Die winnende partij is overigens niet onbekend met de sport. Niemand minder dan Bernie Ecclestone wist de andere bieders op keer op keer te overtreffen. De Brit betaalde uiteindelijk 3,65 miljoen euro voor de wagen, maar door het zogenaamde ‘buyer’s premium‘ werd dit prijskaartje verder verhoogd naar 4.197.500 euro. Ecclestone kan de wagen mooi bij zijn collectie voegen. De miljardair heeft door de jaren heen flink wat bolides verzameld. De meeste hiervan stammen uit zijn tijd als teambaas van Brabham.

Hoewel aanvankelijk werd verwacht dat de McLaren MP4/8A wellicht de geschiedenis in zou gaan als duurste Formule 1-auto aller tijden, is hij met zijn prijs van 4,2 miljoen nog mijlenver verwijderd van de Formule 1-wagen die daadwerkelijk het meest waardevol is. Schumacher’s Ferrari uit 2001 leverde recentelijk nog 7,5 miljoen dollar (6,35 miljoen euro) op.

Overigens werd Senna’s allereerste Formule 1-wagen, een Toleman uit 1984, gisteren eveneens geveild. Deze wagen leverde uiteindelijk 1.610.000 euro op.