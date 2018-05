Aston Martin DB11 AMR combineert stijl met 639 pk

Een fijne wagen, niets meer, niets minder.

Soms worden dingen zo goed uitgekiend, dat we alleen al voor de onthulling een staande ovatie moeten geven. Goed, het is nog vroeg, dus blijf vooral zitten, maar besef en waardeer de denkkracht van het PR-team die de onthulling van de Aston Martin DB11 AMR heeft moeten organiseren. De DB11 AMR werd langs de Nürburgring aan de wereld getoond, tegelijkertijd met de opening van een nieuw AMR Performance Centre, in hetzelfde weekend als de illustere 24-uurs race.

Wie bekend is met het AMR-label van Aston Martin zal zich er niet over verbazen dat de DB11 AMR krachtiger is dan de bestaande modellen. De afdeling legde in het verleden haar hand al de (oude) Vantage en zelfs de krankzinnige Valkyrie kwam niet onder een behandeling uit. Nu het label de verrukkelijke DB11 in haar klauwen heeft, schroeven ze de boel eens flink op.

Hoewel de DB11 (rijtest) in reguliere trim met zowel een schone V8 als een V12 is te bestellen, voelde AMR er niets voor de 4-liter twin-turbo te gebruiken. In plaats daarvan is de DB11 van Aston Martin Racing enkel met 5,2-liter V12 te bestellen. De wagen produceert een precieze 630 bhp, wat inhoudt dat hij ‘in het Nederlands‘ over 639 pk beschikt. Dit is net iets meer dan 30 pk bovenop de originele V12. De wagen heeft daarnaast 700 Nm koppel over de achterwielen te verdelen, evenveel als het normale model. Die extra hengsten zorgen ervoor dat de DB11 AMR liefst 0,2 seconden sneller naar de 100 km/u rijdt en een topsnelheid heeft van om en nabij de 335 km/u. Hierdoor wordt het de snelste productie-Aston Martin die het merk momenteel bouwt.

Aston Martin Racing vermijdt keiharde details, maar vertelt dat de DB11 AMR wendbaarder is dan het origineel. Dankzij aanpassingen aan het onderstel, aangepaste vering en herkalibreerde onderdelen in de versnellingsbak zou de wagen soepeler, maar vooral sneller door de bochten moeten komen.

Afgezien van deze technische aanpassingen, voorziet AMR de bolide van allerlei aanpassingen aan het ex- en interieur. De buitenzijde wordt duisterder gemaakt door de toevoeging van koolstofvezel delen. Niet alleen dat, want de chromen of doorzichtige onderdelen van de normale DB11 zijn door AMR vervangen door zwarte of ‘gerookte’ stukken. Zo zijn o.a. de voor- en achterlichten, de grille en uitlaten in het zwart uitgevoerd. Eenzelfde werkwijze herkennen we aan de binnenzijde.

Overigens komt er nog een speciale AMR Signature Edition, in een gelimiteerde oplage van 100 stuks. Dit model is praktisch hetzelfde als de DB11 AMR, maar krijgt om zich te onderscheiden allerlei groene accenten.

De Nederlandse prijs voor de DB11 is nog niet gecommuniceerd. Wel weten we dat hij in Engeland 174.995 pond kost en 218.595 euro in Duitsland. De eerste exemplaren worden het tweede kwartaal geleverd.